Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 апреля 2021: скончались 15 зараженных

За сутки заразились еще 238 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились 89 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 238 жителей. Общее число зараженных достигло 86 339.

За сутки выздоровел 201 зараженный. За все время от вируса вылечились 77 317 жителей.

Новые случаи заражения выявили в 41 городе и районе области. Среди новых заболевших 29% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,7% – от 46 до 65 лет; 20,2% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 9,7% – дети.

В больницах находятся 1966 пациентов с ковидом. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое.

Скончались 15 заболевших коронавирусом. Среди них семь женщин от 62 до 81 года и восемь мужчин от 58 до 81 года. Жертвами ковида стали 3 987 человек.