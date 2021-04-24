Погода в Ростове-на-Дону на 24 апреля 2021: какой будет суббота

Температура может достигать +16 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Ростове-на-Дону на 24 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в городе снова ожидаются осадки.

Температура ночью составит плюс семь — плюс девять градусов. Днем пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. В течение дня потеплеет до плюс 14 — плюс 16 градусов.

По Ростовской области пройдут дожди с грозой. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем ветер может усилиться до 15 — 20 метров в секунду. Ночью на термометре будет плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс 10 — плюс 15 градусов.