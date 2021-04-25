Новости Ростова-на-Дону на 25 апреля 2021: полицейского заподозрили в избиении мужчины во время допроса, три человека погибли в ДТП

Рассказываем, что случилось за сутки на Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 25 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

В Пролетарске полицейского заподозрили в избиении мужчины. Следствие считает, что участковый допрашивал человека и начал его избивать. Позже у пострадавшего диагностировали травмы средней тяжести. В отношении полицейского завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Мобильный пункт вакцинации открыли в Ростовском кафедральном соборе. Прививочный кабинет в храме на Соборной площади будет работать каждый день. Вакцинироваться здесь можно с 10.00 до 13.00.

В ДТП в Аксайском районе погибли три человека. По предварительным данным, 20-летний водитель «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с «ВАЗ-2115». В результате происшествия скончались оба водителя и пассажир ВАЗа. Еще одного пассажира отечественного авто госпитализировали.

Департамент транспорта предложил пустить через левый берег троллейбус № 7 «Сельмаш — Центральный рынок». Предполагается, что транспорт будет двигаться по проспектам Ворошиловскому и Михаила Нагибина. Кроме того, маршрут хотят продлить до Гребного канала таким образом, что троллейбус будет проходить через Ворошиловский мост, Ростов-Арену и «Мегамаг».

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