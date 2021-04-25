Погода в Ростове-на-Дону на 25 апреля 2021: заморозки прогнозируют в городе

Заморозки ожидаются ночью и утром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 25 апреля 2021: каким будет воскресенье. Публикуем прогнозы ростовских синоптиков и управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным управления ГО и ЧС, ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки. Столбик термометра снизится до минус одного — минус двух градусов.

Как сообщает ростовский гидрометцентр, температура днем составит плюс 13 — плюс 15 градусов. Скорость ветра — четыре — девять метров в секунду. Серьезных осадков не предвидится.

В отдельных районах Ростовской области пройдет кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный — четыре — девять метров в секунду. Местами порывы могут достигать 10 — 13 метров в секунду. Температура днем составит плюс 10 — плюс 15 градусов. Ночью и утром также возможны заморозки до минус одного — минус двух градусов.