Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 апреля 2021: число жертв перевалило за четыре тысячи

За сутки от коронавируса скончались еще 17 жителей области. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 92 жителя. По Ростовской области ковид подтвердился у 236 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии составило 86575.

За сутки от коронавируса вылечились 200 зараженных. С начала пандемии выздоровели 77517.

Положительные тесты на ковид получили жители 42 городов и районов Ростовской области. Среди новых зараженных 31,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,3% пациентов – от 46 до 65 лет; 17,4% – пенсионеры от 66 до 79 лет; 10,2% – пожилые люди старше 80 лет; 6,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечатся 1962 заболевших. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое.

Подтвердилась смерть еще 17 зараженных. Это 11 женщин от 43 до 89 лет и шесть мужчин от 59 до 83 лет. У всех кроме ковида были хронические заболевания.

Общее число жертв коронавируса достигло 4004.