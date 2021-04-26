Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь: почему в городах аллергия переносится хуже, рассказала эксперт

Весна - не только про романтику, но и про цветение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна - не только про романтику, но и про цветение. Цветение, которое приносит с собой насморк, слезы, мучения и страдания. “КП” - Ростов-на-Дону” запустила проект “В чем вопрос?”. В социальной сети “Вконтакте” мы проводим стримы, спикерами которых являются эксперты в различных областях жизни. Так, на одной из таких встреч в нашей студии побывала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Дарья Иванченко. Она развеяла мифы про гипоаллергенных кошек и дала совет, как уменьшить аллергическую реакцию на цветение.

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Дарья Иванченко. Фото: Ольга ГОПАЛО

В ГОРОДАХ АЛЛЕРГИКАМ ПРИХОДИТСЯ НЕСЛАДКО

- Вот-вот начнется сезон аллергии. В этом году он ожидается позже? Все-таки холодная весна. Есть ли зависимость аллергии от погоды?

- Реакция на цветение будет зависеть от сроков цветения причинно-значимых аллергенов или антигенов. Если эти сроки будут сдвигаться, то и клинические проявления аллергии также будут несколько сдвинуты у восприимчивых лиц. В связи с такой погодой сроки смещены. Но дело ещё в том, что не только цветение способно вызвать клинические проявления аллергии у наших пациентов. Например, некоторые пациенты обращают внимание на то, что у них стёрта сезонность. Да в этот период аллергия усиливается, но тем не менее в последние годы и десятилетия увеличилось количество круглогодичных проявлений, что связано с развитием восприимчивости не только к аллергенам, провоцирующим развитие поллиноза.

- А что сейчас зацветает такого аллергичного? - В данное время начинает цвести береза, ольха. Это, если мы говорим глобально, не привязываясь к региону. Ещё начинают зацветать косточковые. Кстати, на аллергию кроме самого аллергена, влияет ещё один фактор - внешние условия. К примеру, жители городов могут тяжелее переносить этот недуг. Выхлопные газы и прочие компоненты загрязнения воздуха будут только усиливать реакцию. То есть они усиливают повреждающее действие самого аллергена и также ответную реакцию пациента.

- Ученые пока не могут установить твердой причины, откуда у нас берется аллергия. Что сейчас известно об аллергии, как она получается, начинается?

- Всегда сложно понять причину, когда вызывающих факторов несколько. Никто не уходит от генетической предрасположенности. У нас есть врожденный код, который мы получаем от родителей, то есть важен генетический вклад. Но генетика предполагает, а эпигенетика (внешние факторы) располагает. Выльется ли это в аллергию, зависит от ряда внешних условий. Это и обстановка, в которой находится человек, и состояние его иммунной, нервной и эндокринной систем. И так как факторов много, то выделить одну причину в данной ситуации проблематично.

КОшки тоже могут вызвать аллергию. Фото: Андрей АБРАМОВ

У ДЕТОК АЛЛЕРГИЯ МОЖЕТ РЕГРЕССИРОВАТЬ

-Как объяснить то, что аллергия может возникать, а потом пропадать со временем? Какие процессы в организме за это отвечают?

- Аллергия, как любовь, нечаянно нагрянет. Она может возникнуть и не в молодом возрасте, может и в пожилом. Это зависит от ряда внешних условий, развития дисбаланса внутренней регуляции ввиду ряда провоцирующих факторов. Какой именно из них и каким образом повлияет на развитие этого дисбаланса, к сожалению, предугадать практически невозможно. В детском возрасте аллергическая реакция может сойти на «нет» за счЕт грамотно спланированных мероприятий, в частности, терапии, на фоне созревания иммунной системы. Чтобы прошла аллергия, имеет значение в ряде случаев эффект элиминации. Когда пациента беспокоит пищевая аллергия, мы исключаем на длительный период аллерген. В последующем есть возможность включить продукт в рацион под контролем специалиста. И в дальнейшем, возможно, что наш пациент не будет страдать данной аллергической реакцией.

- А если была аллергия и прошла, то можно утверждать, что этот человек склонен к аллергии, стоит ли быть на стороже всю оставшуюся жизнь? - Мы не можем предугадать, так как не знаем свой генетический паспорт. С одной стороны, предрасположенность есть, но с другой - сказать, что обязательно она разовьётся нет. Внешние факторы играют свою роль.

Аллергикам придется не просто. Фото: Александра ОСИПОВА

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫХ КОШЕК НЕ БЫВАЕТ

- Один из Интернет-ресурсов опубликовал статью о том, что люди, которые в детстве контактировали с собаками, реже страдают от аллергии. Насколько можно доверять такому мнению, и насколько это может быть научно обоснованным фактом?

- Рациональное зерно в этой работе есть. То есть, когда ребенок, не имея исходно аллергизации, контактирует с микробным разнообразием, с антигенным разнообразием, соответственно его иммунная система будет сбалансировано реагировать на последующие воздействия. Но, чтобы утверждать точно, нужны более крупные работы и более четкие доказательства.

- Еще очень распространена аллергическая реакция на кошек. Говорят, что ее вызывает не шерсть, а сальные и слюнные железы. То есть аллергия на кошек может быть не только на вещества, которые вырабатывают железы, но и на шерсть?

- Основным аллергеном является так называемый основной мажорный антиген. Он выделяется слюнными, сальными железами, и кошка распространяет его повсеместно. Самое интересное, он довольно летучий. Вот поэтому аллергия может случиться у ребёнка в школе, сосед по парте которого дома имеет усатого члена семьи. Если же реакция развилась на кошку, то гипоаллергенных котов не бывает. Отсутствие шерсти у представителей некоторых пород лишь в некоторой степени ограничивает распространение антигена. Даже если пациент отдаёт животное, то этот антиген еще длительное время, порядка полугода, может определяться в помещении.

Аллергия может быть на лекарства. Фото: Александра ОСИПОВА

ОТ ПЕРВОГО РАЗА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

- Может ли быть, что всю жизнь человек не страдал от аллергии на некий препарат лекарственный, а тут, оп, и случилось? Каковы риски?

- Аллергия на лекарственные препараты тоже актуальная проблема. И ряд тяжелых аллергических реакций могут быть вызваны именно приемом лекарственных препаратов. Аллергическая реакция - реакция не на первое, а на повторное проникновение антигена или аллергена. То есть на первое введение вы не получите истинной аллергической реакции. Иммунная система встречается с этим антигеном, а потом уже вырабатывает иммунный ответ. Когда можно предугадать? Существуют еще перекрестные реакции. Например, если выявлена аллергизация к одному виду, то мы предполагаем развитие реакции на схожие молекулы в других препаратах. В таком случае на первое введение возможна реакция у нашего пациента. Перекрестная реактивность существует и при поллинозах. Например, если человек страдает поллинозом, имеет повышенную чувствительность к антигену амброзии. Этот антиген схож с антигенами других молекул. И перекрёстная реакция в виде пищевой аллергии во время цветения амброзии у нашего пациента может быть на дыню, потому что их антигены похожи. То есть в другое время года дыня не вызвала бы такую реакцию, но в этот момент, когда организм готов давать ответный ответ, то он будет давать его и на схожие молекулы. Такой человек на время, пока цветёт амброзия, должен соблюдать гипоаллергенную диету.

- А есть какие-нибудь универсальные средства, с помощью которых аллергик может оказать первую помощь себе?

- Если это аллергик со стажем, то он сам прекрасно знает, что делать. Сейчас начинается поллиноз, развивается реакция на цветение косточковых. Реакция появляется при попадании антигена на слизистую оболочку. Нам надо не допустить высокого содержания этого антигена на слизистой оболочке. Банальные элиминационные мероприятия: помыть пол, носить маску, чтобы не допустить контакта, промыть нос, когда вернулись с улицы. Избегать потребление продуктов, которые богаты гистамином. В каких продуктах он содержится? Это сырокопчёные колбасы, сыр, особенно с плесенью, и ряд других продуктов, то есть всё то, что подвергается ферментации. В этот период питаться надо проще.