Новости Ростова-на-Дону на 26 апреля 2021: «Ростов» обыграл «Арсенал», новый маршрут запустят в городе

Главные события Ростова и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 26 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию обо всех главных событиях города и области.

Новый маршрут №4А свяжет Детскую поликлинику № 8 и ГПЗ-10 в Железнодорожном районе. На этом транспорте жители Портовой, Каширской, Магнитогорской и Международной улиц смогут добраться до нового медучреждения. Автобусы запустят уже в мае.

Фонтан на Театральной площади сделают музыкальным и светодиодным. Реставрацию объекта планируют завершить до декабря этого года. Из бюджета планируют выделить более четырех миллионов рублей.

Жители СНТ пожаловались на необустроенные подходы к остановкам на мосту Малиновского. Они опасаются, что, когда движение на путепроводе откроют, добраться до остановочных пунктов будет непросто. Власти пообещали решить этот вопрос.

«Ростов» провел матч против тульского «Арсенала». Встреча завершилась победой «желто-синих» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Полоз — он забил с пенальти. При этом «Арсенал» не смог реализовать пенальти. Сергей Песьяков смог отбить мяч.

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