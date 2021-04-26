Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 апреля 2021: заразились еще 235 дончан

За сутки не выявили ни одного случая смерти от ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 87 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 235 жителей. Общее число инфицированных составило 86810.

Зв сутки выздоровели 199 человек. За все время — 77716 пациентов.

Новые случаи заражения выявили в 43 городах и районах области. Среди новых заболевших 30,6% - в возрасте от 18 до 45 лет; 38,3% - от 46 до 65 лет; 19,1% - от 66 до 79 лет; 7,7% - старше 80 лет; 4,3% - дети.

Лечение в больницах проходит 1951 зараженный. На инвазивной аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 23 человека. Состояние этих пациентов оценивается как тяжелое.

За сутки в Ростовской области не выявили ни одного случая смерти от коронавируса. При этом за все время пандемии жертвами вируса стали 4004 человека.