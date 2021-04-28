Закупайте веб-камеры и создавайте уют: ростовские предприниматели дали советы начинающим бизнесменам

Предпринимателям удалось поставить бизнес на новые колеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С появлением коронавируса предприниматели Ростовской области стали испытывать трудности, о которых раньше даже не думали. Пандемия и ограничительные меры больше всего ударили по малому и среднему бизнесу, некоторым даже пришлось закрыться. В разных отраслях своя статистика. Больше всего досталось, конечно, заведениям общепита, которых только в Ростове насчитывается 1,6 тысячи. По данным городской администрации, 329 из них не смогли возобновить работу после снятия ограничений.

Крупные игроки рынка устояли за счет объемов, а мелкие бизнесмены пошли на компромиссы, вплотную занялись оптимизацией своих компаний. Мы попросили предпринимателей Ростова и области, а также экспертов Яндекс.Бизнеса дать несколько советов и рассказать, как в сегодняшних условиях успешно вести собственное дело, грамотно распределять время, чтобы не упустить самое важное.

«НЕ БОЙТЕСЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

– С приходом пандемии и режима самоизоляции наша работа буквально остановилась, потому что без реального присутствия проводить оценку имущества было невозможно, – рассказал директор компании по оценке недвижимости ООО «Бизнес-Консалт» Игорь Романенко. – Нам помогли современные технологии – программы и веб-камеры хорошего разрешения. Человек сам ходил с устройством по своей квартире, например, показывал каждую комнату. Мы все фиксировали, с помощью приложений делали вычисления и определяли площадь.

Дистанционная оценка недвижимости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Романенко, закупка современного оборудования стоила немалых средств, но за год пандемии эти траты окупились. Этот механизм оценки имущества здесь используют до сих пор.

– Не бойтесь вкладываться в новые технологии. Они значительно облегчат ваше дело, если вы четко понимаете задачи.

«ЦЕНИТЕ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых, – уверен руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов. – Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Юрий Устинов. Фото: личный архив героя публикации.

Удержать и мотивировать клиентов помогают и программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли.

Кроме того, удачной будет и акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

«КЛИЕНТА НАДО РАДОВАТЬ ПРИЯТНЫМИ СЮРПРИЗАМИ»

– Когда дороги опустели, я понял, что надо принимать меры, – делится своей историей владелец сети автосервисов «Шина» в Ростове и области Лев Абакян. – Если нет машин, у нас не будет клиентов. Тогда мы стали оказывать людям дополнительные услуги бесплатно. Например, вместе с заменой резины выравнивали диски, делали балансировку. С одной стороны, клиентов в тот период стало значительно меньше, но зато появились постоянные, которые запомнили нас и наш сервис. Сейчас ситуация исправляется, а к нам уже по привычке едут люди даже из других районов.

Порадовали клиентов - и они стали постоянными. Фото: личный архив героя публикации.

Лев добавил, что одной из фишек, которая помогла обрести «костяк» клиентов, стала фирменная наклейка компании. Сотрудники автосервиса стали клеить ее на покрышки, чтобы человек, когда будет распаковывать их в следующем сезоне, сразу вспомнил бы, где получил качественные услуги.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РЕКЛАМЕ»

– Она – двигатель торговли, – напоминает руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов. – И чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

И еще один совет: дорожите своими клиентами: сейчас каждый из них на вес золота. Встроенная в Яндекс.Бизнес функция онлайн-записи поможет не потерять ни одного заказа, а умные алгоритмы позволят отслеживать тех клиентов, кто почему-то перестал пользоваться вашими услугами, чтобы предложить им какие-то бонусы и вернуть к разряд постоянных.

«СОЗДАВАЙТЕ УЮТ»

– Мы открылись, проработали полгода, и нас закрыли из-за пандемии. К счастью, хозяйка помещения пошла нам навстречу и разрешила не платить аренду, – вспоминает владелица салона красоты «Pussy room» Виктория Селина. – С трудом закупив рециркуляторы и термометры, мы стали думать, как вернуть клиентов, которые разбежались по «своим» мастерам, принимавшим на дому. Сделали упор на уют. Люди должны были у нас чувствовать себя как дома, их не должно здесь ничего напрягать. Например, они могли бы выпить кофе или посмотреть фильм прямо во время сеанса. И это сработало!

Салон красоты «Pussy Room». Фото: личный архив героини публикации.

Со временем домашний уют в салоне сделал свое дело, и девушки стали приходить к нам снова и снова. Концепция же продолжила развиваться. Вскоре в помещении появились музыка, дизайнерские шторы и люстры, мягкие кресла.

«ПОЙМИТЕ, НУЖЕН ЛИ ВАМ САЙТ»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов, – рассказал руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов. – Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.