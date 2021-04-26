Любой каприз за полмиллиона: как выглядят самые роскошные дома, которые можно арендовать в Ростове

Аренда дома может стоить сотни тысяч.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Впереди майские выходные, которые многие проведут на природе. Но если поездка сорвалась, арендовать домик у Дона можно и в Ростове. В некоторых из них вы станете не просто дачником, а настоящим султаном — на рынке полно предложений элитной недвижимости. Мы выбрали самые роскошные дома и разобрались, за что их владельцы просят сотни тысяч.
ПОЧТИ 80 ТЫСЯЧ В СУТКИ
За трехэтажный коттедж возле Набережной придется отдать ни много ни мало, а 79 900 рублей в сутки. Внешне выглядит он скромно — ничем не примечательный кирпичный домик с газоном. Владельцы недвижимости решили удивить внутренним убранством. Есть здесь и модная панорамная веранда, и метровая копия картины Густава Климта, и уборная в кислотных желто-зеленых цветах.
На территории дома можно даже пострелять из лука.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Отдельно от дома стоит небольшая баня в виде сруба — правда тоже не простого, а двухэтажного. Остальные развлечения на территории стандартные.
—Мангальная зона, стрельба из лука, бассейн, караоке, настольный теннис, — вот примерный список того, что предлагают владельцы.
КИРПИЧИ 18 ВЕКА
Большинство элитных домов можно снять только на месяц. Отдать придется кругленькую сумму — так, коттедж на Соленом озере стоит 450 тысяч рублей. Правда за такой ценник здесь можно заняться всем, чем только душа пожелает.
— У нас три бассейна! Турецкий хамам, SPA-зона, кальянная и караоке-зал, — рассказывают арендодатели.
Во многих домах есть барбекю и мангалы, но только в элитных - из камня 18 века.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Но, пожалуй, главная фишка дома — мангал, который сделан из кирпича 18 века. Выглядит он, к слову, действительно видавшим виды. Зато приготовить на таком мангале можно угощения на 20 человек.
БАССЕЙН С АТТРАКЦИОНАМИ
Сразу и не скажешь, что двухэтажный дом на Левом берегу считается виллой. Комнаты выглядят не просто строго, но даже аскетично — коричневые кровати да столы со стульями. Никаких метровых картин на кухне, а вместо джакузи — душевая.
Возможно, название и цену может оправдать главная достопримечательность — «бассейн с аттракционами».
Удивляют владельцы и бассейнами на территории.
Фото: Иван МАКЕЕВ
— Бассейн оборудован системами «бесконечный бассейн» и «воздушный гейзер» и джакузи на четырех человек, — поясняют владельцы виллы.
Привлечь хотят и любителей вкусно поесть. Здесь и американское барбекю, и чугунный казан для плова и раков — все, что угодно за 350 тысяч в месяц.
АТМОСФЕРА РОСКОШИ И ПРАЗДНИКА
Дом в Аксайком районе удивляет даже не сравнительно низкой ценой — 17 500 рублей в сутки. Необычной кажется главная комната, которая одновременно и кухня, и зал, и даже бассейн. Заплыв можно сделать в небольшом углублении прямо посреди помещения. А чтобы не было тоскливо в своеобразной комнате для купания, здесь можно включить дополнительную подсветку.
В любом из домов может поместится не одна компания.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Кроме бассейна отдыхающим предлагают еще четыре зоны для релакса.
— Сауна, бильярд, терраса с лаундж-зоной, каминная зона. Приватная территория и атмосфера роскоши и праздника, — пишут владельцы необычного жилья.
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