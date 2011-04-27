Готовимся к Пасхе с хлебозаводом «Юг Руси». Фото: «Юг Руси»

Всем нам Спаситель даровал свободу от рабства смерти, свободу войти в Царствие Небесное и стать такими, какими замыслил первого человека Господь. Что может быть радостнее? А где такая великая радость, там и великое празднество.

Исстари в православной Руси одним из символов пасхальной радости является кулич. Он символизирует церковный квасной хлеб артос, который стоит в Царских вратах каждой церкви с понедельника по субботу Светлой седмицы. Артос - это прообраз того хлеба, который апостолы после Воскресения оставляли Христу за трапезой как знак того, что тот воистину воскрес и пребывает посреди Церкви. А поскольку семья - это малая церковь, у православных возник обычай выпекать такой домашний артос, или кулич.

На прилавках торговых сетей появится 300-граммовая новинка - кулич краффин. Фото: «Юг Руси»

Предполагают, что слово «кулич» происходит от греческого «колликс» (круглый хлеб). В старину никаких специальных форм для изготовления кулича не было. Пасхальный хлеб был таким же круглым, как и хлеб обычный.

Особое отношение к этому празднику на хлебозаводе «Юг Руси». У главного хлебозавода Ростова-на-Дону особая миссия - снабдить город и область куличами, причем самыми разнообразными - и по вкусу, и по форме. Неизменным у них остается лишь одно - отменное качество и любовь донских хлебопеков, с которыми они изготовлены.

В преддверии Пасхи Христовой на хлебозаводе был совершен молебен о призвании помощи Святаго Духа.

В преддверии Пасхи Христовой на хлебозаводе был совершен молебен о призвании помощи Святаго Духа. Фото: «Юг Руси»

- У хлебозавода «Юг Руси» появилась новая традиция: уже несколько лет подряд мы печем куличи по старинному рецепту. По нему пекли их наши предки еще в 19 веке. Такие куличи очень понравились ростовчанам и в веке 21-м. На них очень большой спрос, но мы стараемся, чтобы всем хватило, - сообщил директор по развитию хлебозавода «Юг Руси» Дмитрий Кислов. - В этом году линейка новых куличей от хлебозавода «Юг Руси» будет расширена. На прилавках торговых сетей появится 300-граммовая новинка - кулич краффин. Это ароматная сдоба с изюмом, посыпанная нетающей пудрой.

Хлебозавод «Юг Руси» поздравляет всех с наступающим Великим и Мироспасительным праздником Пасхи Христовой и желает счастья в семьях, здоровья и помощи Божией!