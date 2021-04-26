«Ростовская область ежегодно теряет миллиарды рублей»: парламентарии обсудили механизм борьбы с нелегальным табаком

Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков обсудил с коллегами проблему нелегального оборота табачной продукции. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области парламентарии вместе с представителями департамента потребительского рынка, региональных министерств сельского хозяйства и экономического развития и сотрудниками других ведомств обсудили непростую ситуацию с нелегальным оборотом табачной продукции.

- Тема очень важная, потому что Ростовская область и Ростов-на-Дону длительное время были чемпионами в России по объемам нелегального оборота. По нашим подсчетам, бюджет Ростовской области от существования этого нелегального оборота ежегодно теряет миллиарды рублей. Еще больше теряет федеральный бюджет, - рассказал модератор встречи, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике, депутат Игорь Бураков.

По его словам, с черным рынком табачных изделий ведется активная борьба.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Так, только в 2019 году объем нелегального оборота табака в Ростове-на-Дону достигал 50 процентов.

- Это очень много. Но совместные усилия, которые предпринимались правоохранительными органами, правительством Ростовской области, профессиональным сообществом, ритейлом, табачниками, общественниками дали первые существенные результаты. И сегодня мы фиксируем перелом в этой борьбе. В Ростовской области и Ростове-на-Дону доля нелегального табака снизилась в два раза. Сейчас она составляет около 25 процентов,- рассказал Игорь Владимирович.

Это существенное достижение, которое касается каждого человека в Ростовской области, даже тех, кто не курит, так как в бюджет поступит больше средств, а значит и для дончан власти смогут сделать больше.

- Кроме того, мы с рынка убираем потоки нелегальных денег, сокращаем возможности вовлечения большого количества людей в преступную деятельность, потому что все, кто продает нелегальные сигареты, тоже участвуют в этой криминальной схеме, - рассказал депутат.

Сейчас происходит настоящее широкомасштабное наступление на рынок нелегальной табачной продукции. Например, в прошлом году были возбуждены более ста уголовных дел, касающихся оборота нелегального табака.

Одно из самых громких связано с задержанием межрегиональной группы, которая занималась производством табака под известными иностранными и российскими брендами. Преступники орудовали в донской столице и Армавире. Масштаб нелегального бизнеса достигал полумиллиарда рублей в месяц. Всего же в прошлом году правоохранители изъяли на Дону порядка 17,5 млн штук нелегальных сигарет.

Существенный вклад в борьбу с нелегальной табачной продукцией внесло введение маркировки и регистрации оборота в системе «Честный знак», обеспечивающей полную прослеживаемость легального товара.

На сегодняшний день к системе цифровой маркировки «Честный знак» в Ростовской области подключены уже более 4450 организаций и индивидуальных предпринимателей. По темпам введения этой системы донской регион занимает четвертое место в Российской Федерации.

Но, несмотря на это, в Ростовской области объемы нелегального оборота табака сейчас примерно вдвое выше, чем в среднем по России.

По мнению одного из участников круглого стола, управляющего по корпоративным вопросам Южного региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алисы Андреевой, ощутимого результата в борьбе с нелегальной торговлей можно добиться, используя комплексный подход, включающий в себя установление единой минимальной цены на сигареты, ниже которой они не могут продаваться в рознице, а также запрет на ввоз и перевозку физическими лицами для личного потребления немаркированных сигарет в размере более 10 пачек. Кроме того, Алиса Андреева считает, что также необходимо увеличить размеры административных штрафов за оборот нелегальных сигарет.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ СОСЕДЕЙ

Игорь Бураков рассказал еще об одной стороне проблемы.

- В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Республика Беларусь с ее относительно низкими ставками акцизов лидирует по объемам табачной продукции, ввозимой в Россию не по правилам. С территории других стран ЕАЭС такой ввоз также осуществляется. Это означает, что необходимо двигаться к единому размеру акцизов на табак в государствах ЕАЭС. Напомню, что высокие акцизы в России, их рост опережающими темпами связан не с тем, что государство хочет собрать побольше денег с табачников. Главной целью является борьба с курением, и определенные успехи в этой сфере у нас есть. Россия менять эту политику не будет, и наши коллеги по ЕАЭС должны к этому процессу пропорционально подтянуться, - заявил парламентарий.

Участники заседания круглого стола отметили, что в настоящее время Российская Федерация обсуждает с Беларусью множество общих задач, в том числе в экономической сфере, то есть обсуждаемый вопрос тоже должен попасть в актуальную повестку сотрудничества двух стран.

По результатам дискуссии будет подготовлен пакет рекомендаций и проект обращения на федеральный уровень с предложением ввести реестр оборудования для производства табачной продукции.