«Предают не враги»: о фильме «Гибель Империи» рассказал ростовский эксперт

Фильм «Гибель Империи» прокомментировал ростовский эксперт Геннадий Головко. Фото: пресс-служба областного правительства

На одном из федеральных телеканалов состоялась премьера многосерийного фильма Тихона Шевкунова «Гибель Империи». В этой картине подробно разбираются причины того, почему в России в 1917-м году оказались возможными сначала свержение многовековой монархии, а потом и установление диктатуры агрессивного меньшинства.

Режиссер фильма в своем документальном цикле прямо отмечает тот факт, что ни в экономическом, ни в военном отношении Российская империя в годы Первой мировой не была в более худшем состоянии, чем другие воюющие страны. Авторы картины приходят к выводам, что Николай II и Российская империя проиграли и пали не под ударами военного противника или экономических проблем, а из-за проигрыша в общественном сознании и предательства политических элит.

В итоге, фильм вызвал бурю эмоций и волну обсуждений. Свое мнение о картине высказал и Председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов РФ, ростовчанин Геннадий Головко.

«КРУГОМ ТРУСОСТЬ И ОБМАН...»

- Знаете, ко Дню Победы и 100-летию участника штурма рейхстага Алексея Береста в Ростовском доме кино мы показали студентам документальный фильм о нашем земляке, - рассказал Геннадий Головко. - На мой вопрос перед просмотром, а кто такой Берест, ответила только одна девушка. То же самое произошло и на трассе Ростов-Таганрог, когда мы уже с другими молодыми людьми проезжали мимо мемориала в честь Цезаря Куникова.

По словам эксперта, молодежь просто не знала историю своей страны.

- И тем важнее работа митрополита Тихона - многосерийный документальный фильм «Гибель империи», - продолжает собеседник. - Автор постарался разобраться в истоках и причинах Февральской революции 1917 года. Он собрал огромный материал о социально-экономическом положении России в начале прошлого века. Много известных фактов, но еще больше малоизвестных и вообще уникальных. Фильм камерный: беседа, монолог автора и кинохроника, которой с начала 20 века осталось чуть-чуть. Но смотрится. Потому что за фактами и цифрами всплывают очень серьезные вещи. Почему в стране, бывшей в то время одной из основных экономик мира, за несколько дней свергнута 300-летняя монархия и установлена диктатура жестокого меньшинства. Почему Николай II, уже после отречения, пишет: кругом измена и трусость, и обман. Почему против царизма выступили представители элиты общества.

«НАС НЕ ОЧЕНЬ-ТО ЛЮБЯТ ЗА БУГРОМ»

Геннадий Михайлович считает, что Владыка Тихон находит ответы на эти вопросы:

- Он цитирует Великого князя Александра Михайловича: трон Романовых пал не под напором предтечи Советов или же юношей-бомбистов. Но под напором носителей аристократических фамилий и придворной знати: банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших щедротами империи. И еще жестче, по мнению автора, в России было сформировано экстремистское сообщество, пользующееся общественными симпатиями. Образованные, интеллигентные, думающие, совестливые люди, которые поощряли «в каком-то безумии и истерике кровавый террор». Члены названного сообщества перестали быть гражданами своей страны. Они стали гражданами того сообщества, у которого были своя пресса, армия - террористы, присяга. Законы этого сообщества отстаивались за счет прямой борьбы с государством. Не знал, но и не сомневался - Англия была вместе с заговорщиками.

Геннадий Головко говорит, что, возможно, с некоторыми выводами автора будут спорить.

- Но это дело историков и политтехнологов, - сказал он в завершении разговора. - Мы же получили большой объем интересной информации. У названия фильма есть подзаголовок: «Российский урок». Автор не только с тревогой пересказывает события истории, как он сам подмечает. Вольно или невольно его озабоченность проецируется на наше время. Технологии того времени используются и сегодня. А чего голову ломать, если это еще работает. Как пример, цветные революции в ряде стран. Это надо знать и учитывать. И еще – не забывать, что нас не очень-то любят «за бугром». За что не любят? Мы талантливы, самодостаточны, умны, красивы, живем в богатейшей благодатной стране. А по поводу элиты и особо рукопожатых, так предают не враги, предают друзья. И не обделенные, а сытые. Им порулить охота. Вот такая история. Хорошо известная.