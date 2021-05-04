Увеличился штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 1 мая штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах подорожал в 5 раз. Вступившие в силу поправки в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» усилили ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Законодательно была установлена повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. До 1 мая размер этого штрафа составлял всего 1 000 рублей.

В случае проезда через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина), нарушившему водителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев. Если такое нарушение будет зафиксировано повторно, прав могут лишить на срок до года.

При этом скидки на штрафы за нарушения ПДД на железнодорожных переездах распространяться не будут, и заплатить всего 50% суммы уже не получится.

Будьте внимательны на дорогах!