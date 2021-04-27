Новости Ростова-на-Дону на 27 апреля 2021: главу Аксайского района оставили под стражей, судьбу ларьков в переходах доверили жителям

Что случилось в Ростове за сутки. Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону на 27 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

Главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко оставили под стражей. Он будет находится под арестован как минимум до июня. Такое решение вынес Ростовский областной суд. Напомним, Борзенко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, организации преступного сообщества и мошенничестве.

Судьбу ларьков в подземных переходах решат жители города. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. По его словам, ростовчане смогут проголосовать за или против торговых объектов. Если ларьки окажутся востребованы, власти готовы рассмотреть вопрос об их возврате их в переходы.

Ремонтом систем водоснабжения и водоотведения в Азове и Таганроге займется концессионер. По данным «Росводоканала» такие полномочия планируется передать ООО «РВК-Азов» и ООО «РВК-Таганрог». Соответствующее предложение уже направлено в администрации городов.

В ростовском зоопарке определили пол белого медвежонка. Детеныш оказался девочкой. Сотрудники назвали пятимесячного медвежонка Айкой.

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