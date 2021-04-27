Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 апреля 2021: общее число зараженных достигло 87 тысяч

За сутки новых жертв от ковида не регистрировалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 87 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 234 человек. Общее число зараженных достигло 87 044.

За сутки от коронавируса вылечились 203 пациента. За весь период выздоровели 77919 человек

Новые случаи заражения выявили в 41 городе и районе области. Среди новых заболевших 29,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35% – от 46 до 65 лет; 22,2% – от 66 до 79 лет; 6% – старше 80 лет; 7,7% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1969 зараженных. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 20 человек. Их состояние оценивается как тяжелое.

За сутки умерших от ковида снова не регистрировалось. Общее число жертв вируса — 4004 человека.