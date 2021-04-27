Погода в Ростове-на-Дону на 27 апреля 2021: потеплеет до +15

Потепление ожидается в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 27 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице ожидается потепление.

Ночью температура воздуха составит плюс четыре — плюс шесть градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Ночью пройдет дождь, днем серьезных осадков не предвидится.

По Ростовской области ночью и утром пройдут небольшой и умеренный дожди. Днем серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Днем местами порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс три — плюс восемь градусов, днем — плюс 10 — плюс 15 градусов.