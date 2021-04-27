Море слез и охапки цветов: Новочеркасск простился с шестым ребенком, разбившимся в аварии

Подросток тайком от родителей взял их машину. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Розы и алые гвоздики сегодня, 27 апреля, в Новочеркасске Ростовской области были нарасхват. Город провожал в последний путь 14-летнего школьника. Парень вместе с пятью друзьями разбился в аварии. Три мальчика и две девочки скончались на месте автокатастрофы.

Он был единственным выжившим. В тяжелейшем состоянии мальчика привезли в отделение реанимации местной больницы. Состояние ребенка не позволило транспортировать его в донскую столицу. Пять дней подросток провел в коме. Родители до последнего верили, что сын выкарабкается, но чуда не произошло.

В пятницу, 23 апреля, ребенка не стало. Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов» мама девочки, дружившей с подростком с детского сада, проводить его в последний путь пришел почти весь город. Родные парнишки держались изо всех сил.

И молодежь, и взрослые пришли проводить подростка в последний путь.

- Наверное, и слез-то уже не осталось, - сказала женщина, присутствовавшая на похоронах.

- Мама недавно родила сыночка. Ему сейчас около полугода, - обмолвилась другая. - Будет утешением для родителей.

В то время, как сами родители крепились изо всех сил, школьники, учившиеся с Мишей в одном классе, просто рыдали в голос.

- Не могу поверить, что его больше нет. Как так вышло, что ребята, так любившие жизнь, больше не с нами? – сокрушается одна из девченок.

После удара о дерево машина превратилась в груду металла Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

На похоронах присутствовала и учительница подростка. Также на церемонию прощания пришла мама одной из девочек, погибших в аварии. Ребята встречались. Они часто вместе гуляли и, неудивительно, что вместе оказались в одной машине.

Мула, проводивший погребальный обряд, обратился в конце ко всем присутствующим.

- Берегите себя, берегите своих близких, - сказал он людям.

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