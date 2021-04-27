К «Тамбову» готовы»: тренеры и футболисты ФК «Ростов» привились от коронавируса

Прививку сделали литовскому футболисту Томасу Рукасу. Фото: ФК "Ростов".

Тренеры и футболисты ФК «Ростов» вакцинировались от коронавируса. Об этом говорится на официальной странице клуба в соцсетях.

Привиться захотели главный тренер Валерий Карпин и тренер по физической подготовке Луис Мартинес. Уколы также сделали несколько футболистов. Среди них и иностранцы — гамбийский нападающий Али Соу и литовский защитник Томас Рукас.

Пока всем привитым сделали первые уколы. Фото: ФК "Ростов".

Спортсмены привились аппаратом «Спутник V». Пока всем вакцинированным сделали первый укол.

Фанаты «Ростова» поддержали идею футболистов вакцинироваться.

— К «Тамбову готовы»!» — написал один из фанатов, напоминая о ближайшем матче с одноименным клубом.

Среди тренеров пока привились Валерий Карпин и Луис Мартинес. Фото: ФК "Ростов".

Напомним, матч «Ростов» — «Тамбов» пройдет 2 мая на стадионе «Ростов Арена». Игра начнется в 16.30. Сейчас «Ростов» находится на девятой строчке турнирной таблицы, «Тамбов» — на 16-й.

25 апреля «Ростов» встретился на своем поле с тульским «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донского клуба. Единственный гол на матче забил Дмитрий Полоз.

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