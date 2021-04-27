В третий раз на скамье подсудимых: В Ростове судят боевика по кличке "Магас"

В Ростове начался суд по громкому делу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Южном окружном военном суде начался уже третий по счету судебный процесс над боевиком по кличке «Магас», уже получившим до этого в Ростове два пожизненных срока. Сегодня прокурор зачитал обвинение.

Напомним, что «Магаса» называют приспешником главарей бандформирований на Северном Кавказе конца 90-х - начала «двухтысячных» – Доку Умарова и Шамиля Басаева. Какое-то время он считался неуловимым. Четырежды, появлялись слухи о якобы его гибели. Но каждый раз, они не подтверждались. «Магас» был задержан в результате спецоперации ФСБ в 2010 году в пригороде Малгобека. Неуловимым какое-то время ему позволяли оставаться фальшивые паспорта на разные имена.

В 2013 году, в Ростове, тогда еще Северо-Кавказский окружной военный суд (ныне он Южный окружной военный суд) приговорил Тазиева к пожизненному лишению свободы – за участие и руководство вооруженными бандформированиями на Северном Кавказе, создание устойчивых банд, за нападения на селения и убийства высокопоставленных сотрудников силовых структур, организацию устрашающих население взрывов (например, взрыв автобуса в Невинномысске).

Магас снова на скамье подсудимых. Фото: Южный окружной военный суд.

В 2015 году в том же суде состоялся громкий процесс по обвинению Али Тазиева и его приспешников в покушении на тогдашнего главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Евкуров сам приезжал на процесс в Ростов. «Магасу» вновь дали пожизненное. Наказание он отбывал в колонии «Белый лебедь» в городе Соликамск (Пермский край).

Теперь предъявлено обвинение еще в ряде преступлений террористичекой направленности: нападении на сотрудников МВД и военнослужащих на Северном Кавказе.

«Магас» просил о рассмотрении его дела судом присяжных. И заявил, о недоверии к суду, поскольку он уже дважды выносил ему обвинительные приговоры. Попросил направить его дело на слушания в другой суд, по месту совершения преступлений.

Однако, эти ходатайства были отклонены. Слушает очередное дело «Магаса» тройка судей Южного окружного военного суда. Процесс открытый.