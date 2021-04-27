Мусор или ресурс: в донском парламенте обсудили проблему сельхозотходов

Вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко обсудил с коллегами проблему, связанную с сельскохозяйственными отходами. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в Законодательном собрании, депутаты, руководители сельскохозяйственных предприятий и представители различных ведомств собрались за круглым столом, чтобы обсудить ситуацию с отходами животноводства и растениеводства. Главный вопрос, оказавшийся в фокусе внимания, звучал так: отходы - это мусор или все же важный ресурс?

Как сообщил вице-спикер донского парламента, председатель комитета по аграрной политике, депутат Вячеслав Василенко, проблему загрязнения окружающей среды сельскохозяйственными предприятиями надо рассматривать с нескольких ракурсов: с точки зрения санитарного, ветеринарного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, проблем земельных отношений.

С одной стороны, органические отходы и их незаконное складирование на полигонах негативно влияют на окружающую среду и экологию. Повсеместно возникающие стихийные свалки приводят к загрязнению почв и грунтовых вод патогенной микрофлорой, органическими, азотосодержащими веществами и тяжелыми металлами.

- Вместе с тем агропромышленный и животноводческий комплексы являются немаловажным источником вторичных ресурсов для дальнейшей утилизации в целях производства продукции и получения энергии, - подчеркнул Вячеслав Василенко.

ВЫХОД ЕСТЬ

По словам Вячеслава Василенко, создание производств по утилизации отходов биологического происхождения позволит снизить уровень захоронения подобных отходов и обеспечит производство компоста, питательных грунтов и органических удобрений, необходимых для выполнения мелиоративных и рекультивационных мероприятий.

К примеру, животноводство, в том числе птицеводство, может служить источником органических удобрений, которые необходимы для повышения плодородия почв и, соответственно, урожайности. Отходам растениеводства также можно найти достойное применение, используя их в производстве топливных пеллет.

Таким образом, специалисты сошлись во мнении, что сельскохозяйственные отходы – ресурс ценный, но только в случае их правильной переработки.

Участники заседания считают, что для рационального и эффективного использования отходов сельского хозяйства требуется устранить ряд проблем. Например, необходимо нормативное регулирование в части отнесения органических отходов, используемых в качестве сырья для изготовления удобрений к веществам, пригодным для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности.

По итогам круглого стола будет сформирован перечень рекомендаций, призванных превратить отходы сельского хозяйства в ценный и активно используемый ресурс. Рекомендации направят во все заинтересованные в этом структуры и ведомства.

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