Новости Ростова-на-Дону на 28 апреля 2021: силовики провели спецоперацию на аксайских рынках

Рассказываем, что случилось в Ростове и области за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 28 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Тысячи силовиков нагрянули на четыре крупных рынка в Аксайском районе. По данным источника «КП», на этой территории могли организовать игорный бизнес. По предварительным данным, в правоохранительные органы также поступила информация о том, что на рынках незаконно работают мигранты.

Прокурора Ростова-на-Дону Петра Треглазова назначили на аналогичную должность в Волгограде. В Ростове Треглазов возглавлял надзорное ведомство с 2012 года. Временно исполняющим его обязанности назначили заместителя Александра Жакова.

Арбитражный суд запретил повышать арендную плату еврейской общине. Речь идет об участке, который расположен под синагогой. Власти объясняли необходимость подорожание изменением экономической ситуации. Однако ростовский арбитраж отказал в требованиях, в том числе из-за пропуска исковой давности.

На левом берегу разрешили возводить жилые комплексы. Под строительство выделили 25 гектаров на улице Левобережной. Власти уточняют, что застройка будет комплексной — кроме многоэтажек здесь должны появиться объекты социальной инфраструктуры.

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