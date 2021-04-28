Погода в Ростове-на-Дону на 28 апреля 2021: заморозки до-2 снова прогнозируют синоптики

Заморозки возможны во второй половине ночи и утром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 28 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, будет ветрено и пасмурно.

Ночью температура воздуха составит плюс пять — плюс семь градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов. Утром пройдет небольшой дождь. В течение дня серьезных осадков не ожидается.

По Ростовской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью — плюс три — плюс восемь градусов, днем — плюс 11 — 16 градусов. Скорость ветра — 3 — 8 метров в секунду.

Кроме того, по области возможны заморозки. Снижение температуры ожидается во второй половине ночи и утром в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра опустится до минус одного — минус двух градусов.