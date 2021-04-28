Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 апреля 2021: скончались еще 13 зараженных

Коронавирусом заразились еще 230 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 70 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 230 жителей. Общее число заболевших составило 87274.

За сутки выздоровели 202 пациента. За весь период — 78121 человек.

Новые случаи заражения выявили в 35 городах и районах области. Среди новых заболевших 24,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,2% – от 46 до 65 лет; 22,2% – от 66 до 79 лет; 9,6% – старше 80 лет; 11,3% – дети.

Лечение в ковидных госпиталях получают 1990 пациентов. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 23 человека. Состояние этих людей оценивается как тяжелое.

Подтвердилась смерть 13 зараженных. Среди них пять женщин и восемь мужчин. Все они страдали о т сопутствующих хронических заболеваний. За все время пандемии жертвами вируса стали 4017.