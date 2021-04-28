В центре Ростова из детского сада экстренно эвакуируют малышей и персонал

Неизвестные сообщили о "заминировании" пяти детских садов. Фото: Ольга ГОПАЛО

Утро выдалось недобрым для нескольких дошкольных учреждений Ростова. Известно, что в центре донской столице из детского сада № 118 спешно эвакуируют детсадовцев и весь персонал. Как стало известно "КП-Ростов-на-Дону", около девяти часов утра неизвестный сообщил о том, что детский сад "заминирован". На место уже прибыли экстренные службы региона: пожарные, полиция, скорая и взрывотехники.

Аналогичная ситуация и в детских садах, что в Северном жилом массиве - на улицах Беляева, Орбитальной. Такое же сообщение поступило относительно детских садов на улицах Добровольского и Королева.

Не исключено, что это очередная хакерская атака. Похожая ситуация уже была на минувшей неделе. Тогда письма с угрозами разослали по поводу школ. Однако, к счастью, информация не подтвердилась.

Детей вывели на улицу. Фото: Ольга ГОПАЛО

Известно, что один такой ложный вызов обходится бюджету в тысячи рублей. А за информацию о ложном сообщении об акте терроризма грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

В пресс-службе донского главка пообещали уточнить информацию в самое ближайшее время.

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В среду, 21 апреля, неизвестный сообщил о «заминировании» сразу нескольких школ. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал источник, знакомый с ситуацией. Предположительно, на электронную почту учебных заведений примерно в одно время пришли письма со страшным содержимым от неизвестного (подробности).