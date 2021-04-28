В Ростове 470 семей получат ключи от новых квартир в жилом комплексе «Сокол Градъ»

Фото: ГК «Сокол»

В Ростове-на-Дону торжественно открыли первую очередь строительства (два дома) жилого комплекса повышенной комфортности «Сокол Градъ». Застройщик – один из лидеров на рынке недвижимости - группа компаний «Сокол» - сдал первые два дома с опережением графика. 96 квартир в них получат семьи обманутых дольщиков, некоторые из которых ждали заветного жилья много лет. На мероприятии присутствовали глава администрации Ростова Алексей Логвиненко и министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Фото: ГК «Сокол»

Жилой комплекс, где будет восемь домов, располагается на площади в семь гектаров. Всего застройщик сдаст 2779 квартир, из которых 220 будут переданы семьям обманутых дольщиков.

Низкая плотность застройки создает во дворе особый простор. Расстояние между домами – более 70 метров. Благодаря этому комплекс может похвастаться широкими проездами. Важная деталь – благодаря большой территории солнечный свет будет равномерно проникать в квартиры. Во дворе для жильцов уже готовы зоны отдыха, спортивные и детские площадки с безопасным резиновым покрытием.

Фото: ГК «Сокол»

Новоселы будут пользоваться красивыми подъездами, скоростными бесшумными дизайнерскими лифтами и собственными кладовыми для хранения редко используемых вещей, оборудованными в каждом доме. В шаговой доступности от комплекса – экопарк «Вересаево», который представляет из себя лесную зону с изобилием деревьев и кустарников. Рядом расположены уже действующие детские сады, школа искусств, спортивная и общеобразовательные школы.

Фото: ГК «Сокол»

На территории ЖК "Сокол Градъ" запланирована продуманная социальная инфраструктура. Для самых маленьких жителей построят детский сад на 120 мест. За безопасность будет отвечать опорный пункт полиции и система видеонаблюдения. Закрытый двор не позволит заходить посторонним.

Для владельцев автомобилей предусмотрена бесплатная парковка. Скоро можно будет оставлять транспорт на многоуровневом паркинге, который вместит до 600 машин. Кроме того, появятся автомойка и станция технического обслуживания. Таким образом, все необходимые для комфортной жизни услуги собственник квартиры сможет получить непосредственно в самом ЖК.

Система отопления в домах выполнена по инновационным технологиям. Котельные расположены на крышах. По словам президента компании-застройщика Арутюна Сурмаляна, благодаря этому жители будут экономить на оплате коммунальных услуг.

- При составлении проекта мы убедились, что такие котельные обойдутся нам дороже, чем обычные. Однако расчет показал, что это более эффективное и безопасное решение, - отметил президент ГК "Сокол". - В будущем это позволит жильцам платить примерно на 25 процентов меньше за отопление и горячую воду.

Фото: ГК «Сокол»

На мероприятии присутствовали и те, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. Со сцены, где проходил праздничный концерт, выступил ростовчанин Александр Репин. Он рассказал, что ждал своего жилья более десяти лет.

- Мы с супругой получаем квартиру здесь, в ЖК "Сокол Градъ". Нам очень приятно, что о нас не забыли и помогли решить жилищный вопрос. Радует качество строительства и наличие на территории всего, что мы хотели видеть, - отметил Александр.

По завершении торжественной части глава администрации Ростова Алексей Логвиненко вручил новоселам символический ключ от комплекса.

Семейная пара с ребенком, которая присутствовала на празднике, рассказала корреспонденту "Комсомольской правды", почему при выборе новой жилплощади остановились именно на ЖК "Сокол Градъ".

- Мы оценивали качество квартир, планировки и стоимость. Из всего, что видели, здесь самые выгодные предложения. Кроме того, думаем о детях, чтобы они развивались полноценно вдали от городского шума. В парке "Вересаево" будем отдыхать, гулять и дышать свежим воздухом, - отметили собственники квартиры Марина и Игорь Романенко.

Не остались счастливые новоселы и без подарков. Со сцены разыграли пылесос, телевизор, стиральную машину, холодильник и локер-кладовую.