Акция «Георгиевская ленточка» в Ростове-на-Дону 2021: как получить символ Победы

Акция пройдет во всех парках и школах. Фото: Алексей ФОКИН

Акция «Георгиевская ленточка» в Ростове-на-Дону 2021 стартовала 27 апреля. Рассказываем, как жителям донской столицы получить главный символ Победы.

Как пояснили в администрации, первые георгиевские ленточки получили посетители парка Горького. Ленточки ростовчанам вручили волонтеры.

Всего в акции принимают участие 50 волонтеров. До 9 мая они будут раздавать символы Победы во всех школах, университетах и парках.

— Точного графика работы у волонтеров нет. Все зависит от их свободного времени, — рассказали в администрации.

Подробности работы волонтеров в школах и вузах можно уточнить в их администрациях. А пока публикуем список городских парков, где можно получить Георгиевскую ленточку.

- Парк Горького: ул. Большая Садовая, 45. Телефон: +7 (863) 240-45-62;

- Парк им. Октябрьской Революции: Театральная площадь, 3. Телефон: +7 (800) 350-42-74

- Парк Левобережный: ул. Левобережная, 3А. Телефон: +7 (863) 318-01-50

- Парк культуры и отдыха им. Октября: ул. 56-й Армии, 1. Телефон: +7 (863) 277 29 79

- Детский парк им. В. Черевичкина: Театральная площадь, 6. Телефон: +7 (863) 253-69-66;

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