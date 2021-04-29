Новости Ростова-на-Дону на 29 апреля 2021: сотни предпринимателей останутся без работы после рейдов на рынках

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 29 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала главные новости города и области.

Силовики провели масштабные рейды на четырех аксайских рынках. Они проверили более 530 торговых объектов и изучили документы 1 700 сотрудников. 470 предпринимателей получили уведомления о том, что им придется закрыть свои точки. Напомним, проверки связаны с уголовным делом, влзбужденным в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его, по словам источника «КП» подозревают в махинациях, в том числе и в сфере торговли.

С 1 по 10 мая будут проводиться дорожные работы на трассе М-4 «Дон», а также на нескольких улицах Ростова. В донской Госавтоинспекции водителей предупредили о возможных заторах. Ранее «КП» публиковала список участков, которые будут ремонтировать.

На площадке жилого комплекса «Рубин» рабочий отказался выходить из кабины крана. Мужчина объяснил забастовку тем, что ему два месяца не платят зарплату. Застройщик МСК пояснил, что не имеет отношения к конфликту, поскольку работодатель крановщика — субподрядчик ООО «ПОЛЮС». В МСК уточнили, что со своей стороны перечислили средства субподрядчику.

Понтонный мост на Зеленый остров обещают открыть до майских праздников. По словам главы администрации Алексея Логвиненко, переправу введут в эксплуатацию после проверки МЧС.

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