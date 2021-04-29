В Ростове-на-Дону стартует проект «Автодилер года – 2021»!

Фото: freepik.com

В 2019 году в Ростове-на-Дону впервые прошел масштабный проект «Автодилер года – 2019». Три месяца посетители сайта rostov.kp.ru активно голосовали за лучшие дилерские центры Ростова-на-Дону, знакомились с различными марками автомобилей, их характеристиками, новостями авторынка и полезной информацией для водителей. Одним читателям этот проект помог определиться с покупкой автомобиля, другим принес ценные призы и яркие эмоции.

В этом году «Комсомольская правда» запускает новый сезон популярного проекта. В рамках «Автодилера года – 2021» посетители сайта rostov.kp.ru смогут ознакомиться с новыми моделями автомобилей, узнать о выгодных предложениях по покупке машины, прочитать полезные советы по обслуживанию авто и, конечно, проголосовать за те дилерские центры, которым они больше всего доверяют. Также в рамках проекта пройдут стримы и радиоэфиры с представителями авторынка.

Стартует народное голосование за лучшие автосалоны и дилерские центры. Впереди - двухмесячный марафон, в ходе которого посетители сайта KP.RU выберут лучшие автосалоны в различных номинациях. Те, которые, по их мнению, заслужили доверие и которые можно порекомендовать другим покупателям.

Фото: Наталья Ларина

К участию в проекте мы пригласили дилеров самых различных марок. Мы составим удобный «путеводитель» по автобрендам, представленным в Ростове-на-Дону, которые пользуются доверием граждан и уважением экспертов.

«Автоводитель года-2021»

В рамках проекта «Автодилер года – 2021» также стартует новый фотоконкурс «Автоводитель года-2021». Заходите на сайт KP.RU, делитесь фотографиями своих автомобилей и получайте призы от наших партнеров.

Старт «Автодилер года - 2021» объявлен! Определять лучших будут клиенты автосалонов и посетители сайта KP.RU

По каким критериям - подскажут номинации проекта «Автодилер года - 2021»:

- Семейный шоу-рум

- Сервис на шесть звезд

- Короли рекламы

- Доверие потребителей

- Шоу-рум - вау-эффект!

- Здесь есть все

- Лучшие гарантии

- Комфорт и качество

С "Положением о проведении конкурса" можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Следить за ходом проекта можно на сайте www.rostov.kp.ru/avtodiler-rostov-2021 и в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 89,8 FM.

Всем удачи!