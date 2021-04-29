В каких ситуациях можно отменить штрафы ГИБДД

В каких ситуациях штрафы можно оспорить Фото: Евгения ГУСЕВА

Довольно часто выписанные штрафы ГИБДД проще оплатить, чем оспаривать и отменять. Но бывают ситуации, когда опротестовать постановление вполне возможно. При этом удастся сохранить значительные средства. Рассказываем, что это за ситуации и что нужно делать.

1. Штрафы за нового владельца

Ситуации, когда старый владелец авто получает штрафы за нового собственника, не редки. На то, чтобы оформить автомобиль на себя, у покупателя есть 10 дней. Но зачастую новые владельцы не торопятся этого делать. Если продавшему автомобиль человеку пришел такой штраф, он может отправить жалобу в ГИБДД в бумажном или электронном виде. На подачу жалобы дается 10-дневный срок. Если в этот срок уложиться не удалось, нужно будет доказать, что это случилось по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.).

При подаче жалобы в ее тексте нужно подробно расписать сложившуюся ситуацию и дополнительно приложить договор купли-продажи автомобиля, акт приема-передачи, ПТС с отметкой о новом владельце.

Юристы советуют такие штрафы всегда оспаривать, поскольку в случае повторного нарушения ответственность будет выше.

2. Нарушение совершил не владелец автомобиля

Штрафы всегда выписываются на собственника автомобиля. Но бывает, что за руль садятся супруги, родственники и другие лица, вписанные в страховой полис. Если в этом случае владелец докажет, что машиной управлял не он, постановление можно отменить. Для доказательства нужно подать жалобу, к которой необходимо приложить письменные показания водителя, который на самом деле управлял транспортным средством, копию его водительского удостоверения, полис ОСАГО. При рассмотрении жалобы судья может впоследствии вызвать этого водителя для проверки сведений. Не помешает также справка о реальном местонахождении владельца автомобиля. Если он в момент аварии был, например, на работе, то шанс привлечь к ответственности фактического водителя будет выше.

3. Не было дорожных знаков или разметки

Отсутствие дорожной разметки и дорожных знаков считается основанием для отмены штрафа или более сурового административного наказания вплоть до лишения прав. Так, при отсутствии на дороге знака «Обгон запрещен», в ГИБДД санкции должны отменить. В этом случае к жалобе нужно приложить фотоснимки спорного участка дороги. При подаче жалобы на отсутствие знака важно собрать как можно больше доказательств. Одним из бесспорных подтверждений отсутствия знаков является схема их размещения. Суд может запросить такую схему в дорожной службе.

4. Вынужденная остановка под запрещающим знаком

Останавливаться под запрещающим знаком, конечно, нельзя. Но бывают исключительные ситуации – автомобиль неисправен, перевозимый груз создает опасность, ухудшилось состояние самого водителя и т.д. Если на руках у водителя в этом случае будет акт техосмотра либо актуальное медицинское подтверждение, штраф можно будет оспорить. Но даже при такой вынужденной остановке обязательно нужно включать аварийную сигнализацию и предпринимать другие необходимые меры для безопасности на дороге.

Будьте внимательны за рулем!