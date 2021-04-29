Наказание за пьяное вождение могут ужесточить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По существующим нормам, водитель, которого задержали в нетрезвом виде в первый раз, лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей. В первый раз такое правонарушение классифицируется как административное.

При повторном нарушении такому любителю горячительных напитков грозит применение статьи Уголовного кодекса. В этом случае ему может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 2 лет. При последующих нарушениях наказание остается прежним.

Последняя статистика показала, что суды достаточно редко назначают реальный срок лишения свободы. Обычно нарушители приговариваются к обязательным работам. Многих выпивающих такие меры от неоднократного возвращения за руль «под градусом» не останавливают. Зачастую даже в случае совершения четырех нарушений водитель получает мягкое наказание.

Весной в Госдуму был внесен новый законопроект, согласно которому для водителей, уже имеющих судимость за нетрезвое вождение и вновь попавшихся на управлении ТС в состоянии опьянения, ужесточат наказание. В законопроекте указано, что в статье 264.1 Уголовного кодекса должна появиться вторая часть.

Согласно новым положениям штраф будет установлен в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Другими вариантами наказания станут исправительные работы на срок до 2 лет и лишение свободы на срок до 3 лет. Обязательные работы в этом списке не фигурируют. Также после вынесения судебного решения выпивающие водители в течение 6 лет не смогут сесть за руль.

Рассматривается и другая инициатива – об ужесточении наказания для пьяных водителей, если в машине с ними также ехали дети.

Будьте осторожны на дорогах!