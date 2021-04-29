Освидетельствование на состояние опьянения в свете правовых норм обсудили донские депутаты

В заксобрании обсудили проблемные аспекты, связанные с освидетельствованием на опьянение. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в областном Законодательном собрании прошло заседание, на котором обсудили ситуацию с прохождением освидетельствования на алкоголь в крови. В мероприятии участвовали не только парламентарии, но и специалисты соответствующих ведомств: представители наркологического диспансера, полицейские, адвокаты.

Важность проблемы, связанной с тестами на алкоголь и наркотики, показывает статистика преступлений. Как правило, большинство из них люди совершают под действием спиртного либо запрещенных веществ.

Модератором круглого стола стал председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку, депутат Александр Косачев.

Главный врач областного наркологического диспансера, главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Ростовской области Елена Малышко подчеркнула, что проблема прохождения освидетельствования волнует и врачей, и сотрудников ГИБДД, и подразделения полиции, которые контролируют незаконный оборот наркотиков, и, конечно же, автомобилистов.

В свою очередь, Александр Косачев подчеркнул, на что конкретно требуется обратить внимание.

- При подготовке к нашему сегодняшнему обсуждению мы выявили два аспекта, которые требуют внимания. Во-первых, пешеходы и водители недостаточно осведомлены о процедуре прохождения освидетельствования. Конечно, данная процедура исчерпывающе регламентирована в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, подробно прописана в подзаконных актах. Но популярно и широко в актуальном информационном пространстве она не представлена. Надеемся, что популяризация этой информации, в том числе в соцсетях, принесет свои положительные результаты, - сообщил Александр Косачев.

ПРОФИЛАКТИКА «ПЬЯНЫХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ – В ПРИОРИТЕТЕ

Парламентарий напомнил, что существует два вида освидетельствования. Первое применяется для определения только алкогольного опьянения, осуществляется с помощью алкотестера по наличию паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе и проводится непосредственно инспектором ГИБДД.

Если же водитель отказывается от процедуры или не согласен с ее результатами, тогда он направляется на медицинское освидетельствование.

Но этот вид освидетельствования может проводиться только в специализированных медучреждениях, имеющих соответствующую лицензию, в том числе с применением специально оборудованных для этой цели передвижных пунктов (автомобилей) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Но не все больницы могут выполнить требования, необходимые для получения лицензии. Поэтому такие исследования проводят лишь крупные клиники и наркодиспансеры.

А вот медучреждения в сельских территориях такой возможности лишены. Отсюда возникают свои трудности.

- Доставление водителей на освидетельствование в медучреждения отнимает у сотрудников полиции массу сил и времени. Особенно если учесть, что приходится проводить медицинское освидетельствование не только автомобилистов, но и лиц, которые совершили иные административные правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, - подчеркнул Александр Косачев.

Но в некоторых случаях менее затратно привезти нарушителя в пункт проверки, чем оснащать дорогостоящим оборудованием небольшие сельские больницы.

Тем не менее, криминальная статистика, из которой наглядно видно, что большое количество преступлений совершается под воздействием наркотиков или алкоголя, ясно дает понять, что предупреждение совершения преступлений и административных правонарушений лицами, находящимися в состоянии опьянения, - важнейшая социальная задача.

По итогам заседания круглого стола будут подготовлены необходимые рекомендации.

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