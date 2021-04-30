Опасные трюки, театр и слоны: в Ростовском государственном цирке в мае начнется новое шоу

Фото: Ростовский государственный цирк

В Ростовском государственном цирке произойдет дебют нового театрализованного циркового спектакля. Все любители театра, цирка и русской классики смогут по достоинству оценить новый современный жанр. Долгожданное событие воплотят на арене акробаты, эквилибристы, дрессировщики и уникальные актеры. Умопомрачительный симбиоз балета, театра, циркового мастерства и забавных животных смогут увидеть жители и гости города в представлении "Девочка и слон". В спектакле использовано большое количество нехарактерных для циркового искусства режиссёрских приемов, которые потребовали от артистов дополнительных навыков актерского мастерства и хореографии. Спектакль будет одинаково интересен зрителю любого возраста. По своей стилистике этот оригинальный, необычный спектакль ближе к постановкам Cirque du Soleil (Цирк дю Солей), чем к привычному отечественному цирку.

Фото: Оскар Цураев

Перед премьерой циркового шоу состоялась пресс-конференция. Первым выступил директор Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер. Он рассказал о том, что в спектакле "Девочка и слон" отражены лучшие традиции цирка и модные тенденции театрального искусства.

- Зрители смогут ощутить мир фантастических существ, погрузиться в атмосферу снов и фантазий главной героини. Яркий симбиоз из экзотических животных, оригинальных декораций в постановке современного театрального режиссера придется по душе как взрослым, так и детям, - отметил Игорь Байтингер.

Ольга Корнилова, руководитель аттракциона с экзотическими животными, рассказала, что, когда в цирк пришел театральный режиссер Юрий Квятковский с идеей поставить спектакль по рассказу Куприна «Слон», коллектив «Карнавал слонов» решился на этот отчаянный эксперимент по объединению цирка и театра.

Фото: Ростовский государственный цирк

- Можно бесконечно перечислять все тонкости представления, но лучше все увидеть и ощутить лично, - подчеркнул Андрей Дементьев-Корнилов, исполнитель главной роли. - Наши две великолепные слонихи Марго и Прэтти прекрасно подготовлены, чувствуют сцену и ладят с актерами. В спектакле мы сделали так, что взрослые смогут оценить весь драматизм истории, будут сопереживать, а дети смогут наслаждаться животными и фееричными спецэффектами – такими, как, например, рисование светом.

Цирковое представление смогли оживить с помощью элементов "хорора". Зловещая музыка, страшные персонажи и нагнетающая обстановка. Это заставляет испытать невероятные эмоции.

- Мы, в свою очередь, решили обыграть детские страхи и получилось очень интересно, - рассказывает Армен Асирянц, коверный клоун. - Мой персонаж постоянно преобразуется то в ведущего, то в клоуна. В нашем спектакле есть современные мотивы настоящего экшна, что делает представление современным и живым. Зритель, которому уже приелся обыденный классический цирк, получит глоток свежего воздуха.

Фото: Ростовский государственный цирк

- У нас было много репетиций. Перед премьерой в Сочи артисты репетировали при каждом удобном случае. Главная героиня Анастасия Андреева имеет очень хорошую базу по спортивной гимнастике, благодаря этому мы смогли включить в финал спектакля ее полет над ареной. Это всегда выглядит эффектно и достойно, когда главный герой не только играет, но и сам исполняет сложные акробатические трюки, - рассказывает Андрей Дементьев-Корнилов.

Не обойдется новое представление и без привычных цирковых эффектов. В жанре «Русская палка» под руководством Игоря Стынко гимнаст выполнит два тройных сальто. Также будет представлен конный жанр: Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин продемонстрируют великолепную дрессуру десяти роскошных лошадей.

Как попасть на представление?

Театрализованный цирковой спектакль начнется 1 мая и продлится всего месяц.

Стоимость билета - от 600 рублей.

Электронные билеты можно приобрести на официальном сайте Ростовского государственного цирка - www.circus-rostov.ru

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