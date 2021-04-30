Майские праздники: где в Ростове выгодно купить товары для отдыха на природе

Фото: Мир ремонта

Впереди длинные майские выходные — отличная возможность как для отдыха, так и для дел по дому. Одни планируют отдохнуть на даче и устроить пикник, другие — доделать ремонт в квартире, заняться огородом или благоустройством двора. И к отдыху, и к домашним хлопотам нужно подготовиться — купить все необходимое. Рассказываем, как сделать это выгодно.

Многие уже начали планировать майские, погрузившись в приятную подготовку. Чтобы провести отличный отдых на свежем воздухе во дворе, много чего нужно купить. Так, расположиться приятнее в удобной садовой мебели, например, в кресле-коконе. Да и чтобы приготовить шашлык или BBQ, понадобятся мангалы, грили. Нельзя забывать и о самых маленьких участниках пикника, которым непременно понравятся качели, батут или бассейн.

Фото: Мир ремонта

И тут на помощь придет торговый центр «Мир ремонта». Грили-барбекю, тандыры, мангалы разных торговых марок можно приобрести в магазине «Дачный мир». С помощью представленного модульного оборудования во дворе можно создать целую мангальную зону. При этом сам мангал без труда будет передвигаться — большинство из них оборудованы колесами. В «Дачном мире» также сразу ищите все необходимые аксессуары. Здесь вам всегда помогут с консультацией по правильному выбору.

Фото: Мир ремонта

А садовую мебель и все для комфорта во дворе вы всегда найдете на первом этаже торгового центра «Мир ремонта». Здесь качественная мебель из натурального и искусственного ротанга, а также из непромокаемой ткани, которую в случае загрязнения можно легко помыть или почистить. Большие компании и семьи заинтересуют комплекты мебели с очагом, подвесные кресла-коконы, скамейки и качели.

Фото: Мир ремонта

Наверняка кто-то захочет совместить приятное с полезным, ведь в самом разгаре дачный сезон. Для любителей сада и огорода торговый центр предлагает все необходимое - от семян и инвентаря до систем полива. Можно сделать и более серьезную покупку — бани и сауны, товары для уличного освещения и даже фонтаны.

Для тех, кто решит на майские праздники, наконец, заняться домашними делами, например, начать ремонт, который долго откладывался, с 1 по 10 мая торговый центр «Мир ремонта» объявил весенние скидки. Теперь тот, кто планировал ремонт, может выгодно приобрести ламинат, краску, двери, обои и многое другое. Так, например, скидку 10% предлагает магазин «Формула цвета», где можно купить лакокрасочные материалы для любого помещения и на любой вкус. Кроме того, можно выгодно мебелировать и облагородить свой дом — покупателей удивят цены на ковры, кухни и встроенную технику, подушки и текстиль. Скидки доступны в магазинах «Кристи Хоум», «Коврополис», «Кухни Альфа», «Мир камня».

Фото: Мир ремонта

Праздничную скидку 10% на весь ассортимент предлагают более 50 магазинов ТЦ «Мир ремонта». Список магазинов можно найти на сайте торгового центра. А подробности акции лучше уточнять у продавцов в каждом магазине отдельно. Грамотные консультанты не только сориентируют вас по ценам, но и порекомендуют качественные товары, которые подойдут именно вам.

Но и это еще не все! В ряде магазинов торгового центра действует большая распродажа. Так, в магазине «Световые решения» на весь ассортимент распространяется скидка 20%. В магазине «Домашний очаг» прямо сейчас можно выгодно приобрести электрокамины, цена на которые также снижена на 20%, а чешские люстры «Богемия» можно купить в два раза дешевле — скидка 50% действует на весь ассортимент из стекла, хрусталя и латуни. Повезло и тем, кто хочет обновить ванную комнату. Весь ассортимент французской сантехники Jacob Delafon можно приобрести со скидкой до 40%.

Фото: Мир ремонта

В общем, если вы хотите сэкономить время и силы, то удобнее и проще отправиться начиная с 1 мая в крупный специализированный торговый центр «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21, где есть большой выбор и консультанты. В этом случае вы будете уверены, что без покупки не уйдете и с пользой проведете время на майских праздниках.

На правах рекламы