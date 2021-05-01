Мастерство людей с ОВЗ не знает границ

Фото: Екатерина Попова
На этой неделе, с 26 по 28 апреля, в Ростовской области прошёл VI Региональный чемпионат профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Состязания проходили традиционно в трёх категориях: школьники, студенты и специалисты.
Фото: Екатерина Попова
Количество компетенций и участников за 6 лет проведения чемпионата значительно выросло. Так, в 2016 году компетенций было лишь четыре, а участников - 22. Сейчас - это уже 270 человек плюс 159 экспертов. И конкурсных площадок в этом году работало уже 6:
- Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления,
- Донской промышленно-технологический колледж имени Б.Н. Слюсаря;
- Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс»,
- Ростовская школа-интернат №41,
- Шахтинская специальная школа-интернат №16,
- Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся.
Крупнейшая площадка, как всегда, – НКПТиУ, здесь расположились 14 компетенций из 23.
Фото: Екатерина Попова
Сложности не барьер для мастерства
В каждой компетенции – своя специфика, но есть и общее: нужно выполнить задание за ограниченное время. В целом задание известно заранее, но на 30% всегда вносятся изменения, чтобы участники могли проявить не только отработанные навыки, но и умение адаптироваться к меняющимся условиям.
Фото: Екатерина Попова
Так, участники компетенции «Кулинарное дело» готовили четыре блюда для комплексного завтрака в отеле. Причем каждое блюдо конкурсанты делали в трех экземплярах: одна порция - для демонстрационного стола, чтобы оценить внешний вид, вторая - для слепой дегустации экспертов и третья - для экспертов, которые разбирают блюдо на части и проверяют, чтобы участники использовали обязательные ингредиенты, указанные в конкурсном задании. Но сами ребята свои кулинарные шедевры попробовать не могли. Для них НКПТиУ организовал обед.
Фото: Екатерина Попова
В некоторых компетенциях в этом году произошли изменения. Например, в «Веб-дизайне» по сравнению с прошлым годом поменялось программное обеспечение, а также не было справочной документации, что усложнило задание.
Шанс найти дело всей жизни
Для тех подростков, которые не участвовали в чемпионате, организовали профориентационные мастер-классы, чтобы наглядно познакомить с разными профессиями.
- Сегодня мы развернули площадку, на которой представлены все наши специальности, на которых могут обучаться дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Интересные мастер-классы ждут ребят по поварскому, кондитерскому, гостиничному делу и по рекламе, - говорит профконсультант НКПТиУ Наталья Романец. - Самая востребованная из специальностей для детей с ОВЗ, по моему мнению, - информационные системы, веб-дизайн и администрирование систем баз данных. Это наше будущее.
Неотъемлемой частью чемпионата традиционно является не только профориентационная, но и деловая программа. В этом году дистанционно – через Zoom и YouTube – прошли тренинги, а в очном формате состоялись региональный семинар, посвящённый перспективам развития движения «Абилимпикс» в Ростовской области и межрегиональная научно-практическая конференция о развитии инклюзивного образования в учреждениях СПО. Ярким событием в заключительный день чемпионата стал смотр-фестиваль «Мир профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Екатерина Попова
Итоги
Семи студентам НКПТиУ удалось стать призёрами и победителями VI чемпионата «Абилимпикс» в пяти компетенциях:
- «Торговля»: I место - Анастасия Мелекесцева,
- «Поварское дело»: III место - Алина Иванченко,
- «Дизайн плаката»: II место - Даниил Иванов,
- «Парикмахерское искусство»: Милана Исаева – золото, а Илона Бигун – бронза,
- «Обработка текста»: I место - Алексей Шубник, II место - Екатерина Зиновьева.
Поздравляем победителей и желаем успехов на федеральном этапе!