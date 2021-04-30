Египет, Крым или Вольный Дон: где ростовчане смогут отдохнуть этим летом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 апреля спикеры круглого стола "КП-Ростов-на-Дону": директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова, руководитель туроператора Pegas Touristik в Ростове-на-Дону и СКФО Илона Чиханацкая, директор ТК «Росинтур» Светлана Земцева, учредитель медицинской клиники "Гармония" Игорь Жданов - подняли актуальные темы отдыха в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Ростовчане уже начали бронировать путевки, подбирать туры в солнечные страны, искать отели. Но на пути к долгожданному отдыху стоит масса проблем: от внезапного закрытия популярных направлений и подорожавших билетов до необходимости по нескольку раз сдавать тесты на новую инфекцию.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый cлон" Алексан Мкртчян проанализировал сложившуюся ситуацию и рассказал, куда можно поехать даже в столь сложное время, как сейчас.

- Закрытие Турции стало для туристической отрасли большим ударом, потому что шли хорошие продажи. Из Ростова впервые в истории в марте этого года организовали по 4 рейса в неделю в Анталию и по 10 - в Стамбул. Сейчас власти рекомендуют не продавать путевки в Турцию и после 1 июня, - отмечает Алексан Мушегович. - На этом фоне актуализировались направления, которые могут стать заменой Турции. В первую очередь это Арабские Эмираты. Можно рассматривать и Египет. Тем более прямо сейчас из Ростова в Каир организовали по 2 рейса в неделю. Ростов – это единственный город в России, кроме Москвы, где авиасообщение с Египтом производится более 1 рейса в неделю. Сейчас открылся новый курорт - Айн-Сохна. Он находится в 1,5 часах езды от Каира и активно продается.

По словам генерального директора сети турагентств "Розовый слон", некоторые в отпуск уезжают и на Кипр.

- Но самые большие продажи, конечно, идут по России. Однако здесь есть и проблемы: за одну ночь после закрытия Турции в Крыму цены выросли на 20-30%.

Например, если 12 апреля номер в двухзвездочном отеле в 200 метрах от моря в сутки стоил 5 тысяч рублей, то уже на следующий день цены подскочили до 7800 рублей, - говорит Алексан Мушегович.

Ситуация усложнилась еще больше после объявления дополнительных праздничных дней в мае: цены на авиабилеты некоторых авиакомпаний выросли на 400 процентов.

- Речь идет о направлениях из Ростова в Сочи и Симферополь. Те билеты, которые продавали в декабре на майские праздники за 2 тысячи рублей, на конец апреля стоят уже 8 тысяч. Немного выгоднее можно купить билеты на поезд, они подорожали не так сильно.

Эксперты сошлись во мнении, что в последнее время развиваются именно российские туристические направления.

Директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова рассказала, что путешествовать по России сейчас стало не только интересно, но и выгодно.

- Хочу напомнить, что с 16 марта стартовал третий этап акции программы частичного возмещения стоимости путешествия "кэшбэк", согласно которому государство возвращает человеку 20 процентов от стоимости тура по России, но не более 20 тысяч рублей. Да, цены подняли все. Но огромное количество людей может воспользоваться акцией и в течение пяти дней вернуть потраченные деньги на карту. Действие акции продлили до конца 2021 года. На нее выделили до 4,7 миллиардов рублей, - говорит Татьяна Горяйнова.

Татьяна Викторовна добавила, что в акцию входят не только туры, но и гостиницы, отели. В акции участвуют также круизы по России, а с недавних пор еще и детские лагеря, за отдых в которых будет возвращаться до 50 процентов от полной стоимости путевки.

- Важно понимать, что мы работаем для того, чтобы жители Ростовской области полюбили свой регион, узнали его лучше. К нам едут туристы из других регионов России и зарубежных стран в поисках точек притяжения, о которых мы, местные жители, даже не слышали! А у нас, действительно, есть, что посмотреть: это и знаменитый парк «Лога», и Мержаново, и Павло-Очаковская коса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И, конечно же, донской регион – это гастрономическая столица России. Великолепная донская кухня, вина, раки пользуются заслуженной популярностью! Недавно туроператоры Ростовской области объединились для создания нового турпродукта в формате «сити-брейка», который позволит туристам за 2-3 дня увидеть Азовский музей-заповедник, побывать в станице Старочеркасской, прогуляться по любимым чеховским местам в Таганроге и познакомиться с Ростовом-на-Дону – «городом со вкусом».

Вольный Дон имеет большой туристический потенциал и готов не только принять гостей из других регионов России и зарубежных стран, но и порадовать настоящими открытиями жителей нашего донского края.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свой подход к решению проблемы нашла директор туристической компании «Росинтур» Светлана Земцева:

- Моя позиция такая: лучше не поднимать ценники, а работать над качеством. Потому что те, кто поднял цены, теряют потенциальных клиентов. К ним люди больше не вернутся. Мы, наоборот, ввели скидки, сделали акции. Работать над качеством и не бить по карману человека – самый лучший маркетинговый ход, - отметила Светлана Владимировна.

Она рассказала, что много людей, которые провели отпуск в России, остались довольны.

- Лично в нашей компании было продано много туров с кэшбэком. Мне кажется, акция особенно хорошо работает на экскурсионных турах. Для потребителя важно вернуть часть потраченных средств. Даже я как рядовой турист могу позволить себе больше, если понимаю, что сэкономлю. Например, отправляясь в Санкт-Петербург, рассматриваю более дорогие гостиницы, - сказала эксперт круглого стола.

Директор ТК «Росинтур» добавила, что сейчас всем тяжело работать в переменчивых условиях. Светлана Владимировна надеется, что ситуация стабилизуется к июлю. Большие надежды на Египет. Это хороший вариант для тех, кто привык отдыхать за границей.

Руководитель туроператора Pegas touristik в Ростове-на-Дону и СКФО Илона Чиханацкая считает, что развитие внутреннего туризма - мировой тренд, от которого нельзя отставать.

- В России с отдыхом внутри страны дела обстоят проще, чем за рубежом, потому что нет жестких ограничений на перемещение для наших граждан. Мы посчитали, что в линейке продуктов туроператора Pegas touristik Россия войдёт в Топ направлений по объёмам реализованных туров. Благодаря тому, что у нашей компании есть стратегические партнеры – авиакомпании и отели, мы можем развивать внутрироссийское направление, предлагать рынку туры на базе гарантированных выгодных тарифов на авиабилеты и иметь собственные квоты с «мгновенным» подтверждением в отелях, - сказала Илона Чиханацкая.

- На данный момент полноценной замены Турции по всем параметрам отдыха, конечно, нет. Альтернативой может стать Шарм-Эль-Шейх и Хургада в Египте или Кипр и Греция. Мы уже сформировали цены по этим направлениям и ждем только официального разрешения на полёты, - сказала Илона Чиханацкая. - Но мы не сидим на месте и находим новые варианты туров. В том числе те, которыми ранее не занимались. Например, туры в Ереван: полный турпакет с питанием и перелётом стоимостью 50 тысяч рублей на двоих с индивидуальным трансфером в хороший отель 4* в историческом центре – это на сегодня очень выгодное предложение, - добавила Илона Владимировна. – Кроме того, Армения принимает нас по российским паспортам.

Появились и другие новые направления: Чечня и Дагестан. Туры по Кавказу привлекают людей впечатлениями от великолепия гор, нетронутой природы и комфортной ценой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учредитель медицинской клиники "Гармония" Игорь Жданов обратил внимание на строгие правила для тех, кто отправляется отдыхать за границу и путешествует по России. По словам эксперта, речь идет о тестах на коронавирус.

- Если вы вернулись из Турции и Танзании до 1 мая, проверку на вирус нужно обязательно пройти в срок до 5 дней. После 1 мая новое правило распространяется на всех без исключения туристов, прибывающих обратно на Родину из любых стран, - сообщил Жданов.

«Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток», - сообщает Ростпотребнадзор.

Проще обстоят дела с Арменией. Люди могут отправляться туда, используя только внутренний российский паспорт. Дети до 14 лет должны иметь заграничный. Учредитель клиники «Гармония» Игорь Жданов добавил, что генеральное консульство закавказской страны подтвердило актуальность этого соглашения.

- Важная информация для тех, кто поедет в Сочи и Крым: пансионаты и санатории в обязательном порядке требуют справку об эпидокружении. Вместе нее как вариант можно использовать либо ПЦР-тест, либо паспорт вакцинации. К, сожалению, сейчас поступает очень много жалоб от туристов при заселении в связи с отсутствием у туристов требуемых тестов. Может быть, такие правила нужны в связи с большим потоком туристов, - отметил учредитель медицинской клиники "Гармония". - Мы готовы провести все необходимые исследования, чтобы сделать отдых спокойным и безопасным.