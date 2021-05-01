Донская прокуратура проверит законность сноса памятников ветеранам и чернобыльцам

К мемориалам часто приходили люди. Фото: соц. сети, Андрей Медведев

Прокуратура Ростовской области проверит информацию о сносе памятников ветеранам афганской войны и жертв Чернобыльской катастрофы. Мемориальные доски располагались в Шолоховской районе области, в станице Вешенской. Фотографии разрушенных плит появились в социальных сетях еще 28 апреля. Все это произошло сразу после Международного дня памяти чернобыльской катастрофе. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Изначально на ситуацию обратил внимание депутат московской городской думы Андрей Медведев. Политик опубликовал снимки, на которых некогда аккуратные памятники буквально валяются в грязи. Разрушена была и площадка, где они были установлены.

Как выяснилось, таким образом в Шолоховском районе решили провести мероприятия по благоустройству. Издание «Тихий Дон» со ссылкой на местную администрацию сообщило, что власти планировали привести в порядок территорию еще в 2018 году. Все демонтированные памятники в парка планируют переместить в поселение Базковское, расположенное рядом с Вешенской. На их место в свою очередь поставят новые, еще более качественные скульптуры.

Целой осталась только плита пограничникам. Фото: соц. сети, Андрей Медведев

Стоит отметить, что мемориалы «Участникам боевых действий» и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции были установлены в станице более пяти лет назад. В 2017 районное общественное объединение за собственный счет поставило рядом еще одну стелу, посвященную работе пограничников. Последнюю, кстати, снести не успели.

- По окончании проверочных мероприятий при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - отметили в надзорном ведомстве.

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