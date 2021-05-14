Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: прогноз на последнюю встречу РПЛ 20/21

Фото: ФК "Ростов"

16 мая на главном стадионе донской столицы состоится матч между "Ростовом" и "Краснодаром". Игры между этими командами традиционно считают классическим южным дерби. Как правило, футболисты выдают огненные матчи. Предстоящая встреча - особый случай, ведь очередной, 30 тур - последний в текущем сезоне. Напомним, игра первого круга закончилась ничейным результатом - 1:1.

На данный момент "Ростов" занимает 9-ую строчку в таблице РПЛ. "Краснодар" расположился на 11-ой. Дела у команд идут не лучшим образом. В последних играх кубанские и донские игроки выдавали откровенно слабый и не очень результативный футбол. "Ростов" с трудом обыграл аутсайдеров, проиграв крайнюю встречу в Екатеринбурге. "Быки" в свою очередь уступили "ЦСКА" и "Сочи".

Перед игрой клубы почти не испытывают проблем с составом. У "Ростов" под вопросом только Матиас Норманн. Полузащитник несколько месяцев назад получил травму, перенес сложную операцию. "Краснодар" переживает системные изменения. С приходом нового тренера Виктора Гончаренко меняется стиль игры. Если в нападении прослеживается стабильная эффективность, то защита "быков" считается одной из самых слабых в РПЛ.

Многие эксперты сходятся во мнении, что игра будет яркой и насыщенной на голы. Столь позитивные ожидания вызваны тем, что командам нечего терять. Особого смысла закрываться в обороне нет, как и страха опуститься ниже в турнирной таблице. С очень большой долей вероятности футболисты будут наносить много ударов по воротам.

Таким образом, даже если ничейная серия в Ростове-на-Дону продолжится, то итоговый счёт будет ближе к 2:2, чем к 0:0.

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