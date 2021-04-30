Дилерский центр KIA АВИНГРУП в Ростове-на-Дону

Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ была создана в 1998 году. Это первый официальный дилер бренда KIA в Ростове-на-Дону. Сейчас Авингруп состоит из трех дилерских центров и двух автомобильных брендов KIA и Renault. К услугам клиентов дилерского центра полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей KIA в специализированном автосалоне. Лозунг компании – «Всегда в движении!».
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
О бренде
Быстро развиваясь и следуя своим путем, KIA создает свой собственный ритм в автомобильном мире. А жизнерадостный и амбициозный дух KIA и доказанные возможности находят отклик в сердцах людей.
Награды дилерского центра
- Лауреат ежегодной международной премии «Лучшая компания года – 2009».
- Лауреат национальной премии «Лучшая компания России».
- Лидер России 2013.
- Лауреат Всероссийской премии «Национальная марка качества».
- Лауреат международной премии «Элита Национальной Экономики».
- Победитель проекта «Автодилер года – 2019» в номинации «Самый надежный автодилер».
- Лауреат премии «Бизнес Дона» в номинации «Лучший предприниматель года в сфере услуг» 2020.
Модельный ряд
В дилерском центре АВИНГРУП ХОЛДИНГ можно приобрести модели автомобилей:
Picanto, Rio, Rio X, Ceed, Ceed SW, ProCeed, Cerato, K5, Stinger, K900, Soul, Seltos, XCeed, Sportage, Sorento, Mohave, Carnival.
Среди новинок компании можно отметить обновленный хэтчбек Rio X и кроссвэн Kia Carnival.
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Ростов-на-Дону ул. Вавилова, д.74А
+7 (863) 230-00-00
avingroup@avingroup.ru
Официальный сайт: https://kia-avingroup.ru/
Инстаграм: https://www.instagram.com/avingroup_kia_renault/
ВКонтакте: https://vk.com/avingrup
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