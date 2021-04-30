Дилерский центр RENAULT АВИНГРУП в Ростове-на-Дону

Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ была создана в 1998 году. Это первый официальный дилер бренда Renault в Ростове-на-Дону. Сейчас Авингруп состоит из трех дилерских центров и двух автомобильных брендов KIA и Renault. Чтобы стать владельцем нового французского автомобиля, не обязательно ехать на другой конец Европы. Высококлассные специалисты готовы оказать помощь в выборе модели и предложить наиболее приемлемые условия покупки. Лозунг компании – «Всегда в движении!».
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
О бренде
Компания Renault – это более чем вековая история авангардного автомобилестроения. Renault внедряет новые, более прогрессивные стандарты, а вопросы экологии и уменьшения количества вредных отходов производства теперь становятся объектом пристального внимания компании.
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Награды дилерского центра
- Лауреат ежегодной международной премии «Лучшая компания года – 2009».
- Лауреат национальной премии «Лучшая компания России».
- Лидер России 2013.
- Лауреат Всероссийской премии «Национальная марка качества».
- Лауреат международной премии «Элита Национальной Экономики».
- Победитель проекта «Автодилер года – 2019» в номинации «Самый семейный автодилер».
- Лауреат премии «Бизнес Дона» в номинации «Лучший предприниматель года в сфере услуг» 2020.
Модельный ряд
В дилерском центре АВИНГРУП ХОЛДИНГ можно приобрести модели автомобилей:
Arkana, Kaptur, новый Duster, Logan, Logan Stepway, Sundero, Sandero Stepway, Master.
Среди новинок компании можно отметить новый Duster – автомобиль с легендарной надежностью и уверенностью за рулем.
Купить новый Рено у официального дилера – значит забыть о проблемах с обслуживанием, получить свободный доступ к аксессуарам, подчеркивающим индивидуальность, а также оригинальным запчастям.
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ
АВИНГРУП ХОЛДИНГ
Ростов-на-Дону, ул.Вавилова 74/1Р +7 (863) 23-000-00
Ростов-на-Дону, Малиновского 54
+7 (863) 210-11-11
avingroup@avingroup.ru
Официальный сайт: https://avingroup.ru/
Инстаграм: https://www.instagram.com/avingroup_kia_renault/
ВКонтакте: https://vk.com/avingrup
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