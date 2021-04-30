В Ростове-на-Дону появились баллы Плюса за заказы в Яндекс.Еде

В сервисе Яндекс.Еда Ростова-на-Дону появился кешбэк баллами. Его начисляют обладателям подписки Яндекс Плюс за каждый заказ из ресторанов и магазинов. Баллами можно компенсировать часть будущих покупок.

Программа работает в Москве с февраля 2021 года. Статистика показывает, что пользователи с подпиской Плюс заказывают в ресторанах и магазинах на 30% чаще. Ростов-на-Дону стал одним из первых городов, где появилась аналогичная функция кэшбэка. У местных заведений появится возможность увеличить число заказов. Участие в программе бесплатное для ресторанов и магазинов.

За каждый заказ в Яндекс.Еде ростовчане с подпиской Плюс получат 5% от стоимости баллами на счет. Один балл равен одному рублю. Ими можно оплатить следующие заказы. Если баллы покрывают полную сумму, то нужно оплатить доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине.

По данным компании, количество подписчиков Яндекс Плюс достигло 9 млн человек. В общей сложности пользователи Плюса накопили более одного миллиарда баллов. В Ростове-на-Дону около трети людей, которые пользуются Едой, имеют подписку.