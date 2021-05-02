Новости Ростова-на-Дону на 2 мая: тараканы в детском саду, снос памятников и ликвидация рынка

Новости Ростова-на-Дону на 2 мая. Фото: архив "КП"

На 2 мая в Ростове-на-Дону произошло несколько ключевых событий. Помимо главной темы - ситуация на рынках, где без работы остались сотни человек, - накануне отмечали Пасху. Праздничная суббота не прошла и без потрясений.

Так донская прокуратура проверит информацию о сносе памятников ветеранам афганской войны и жертв Чернобыльской катастрофы. Мемориальные доски располагались в Шолоховской районе области, в станице Вешенской. Местные власти хотели провести благоустройство, но перестарались.

Также надзорное ведомство инициировало проверку после того, как в социальных сетях сообщили о тараканах в столовой дошкольного учреждения, которое располагается в Ростове. По официальной информации, насекомые были в порциях еды, предназначенных для детей.

Как выяснилось, в пищеблоке действительно есть живые и мертвые тараканы. Кроме того, сотрудники детского сада некачественно проводили дезинфекцию помещений, что могло стать причиной размножения членистоногих.

Кроме того, к владельцам ларьков на ранке "Овощном" прибыл сотрудник полиции. Мужчина в форме, с документом в руках сообщил собравшимся, что торговать будет запрещено до устранений нарушений законодательства.

- Все имущество будет под снос. Либо забирайте и вывозите, - сказал сотрудник МВД.