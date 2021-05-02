«Ростов» - «Тамбов» 2 мая: что было после матча

Голами отметились Полоз и Хащимото. Фото: ФК "Ростов"

2 мая на главном стадионе донской столицы состоялся матч между «Ростовом» и «Тамбовом». Встреча закончилась уверенной победой хозяев. Голами отметились Дмитрий Полоз и Кенто Хащимото.

Еще до игры эксперты предсказывали победу игроков в «желто-синей» форме. Неудивительно, ведь гости идут на последнем месте с таблице РПЛ и уже потеряли шансы сохранить прописку в высшем дивизионе. Так или иначе, но тамбовчане боролись, создавали моменты и были близки к забитому голу.

В первом тайме опасности почти не было у обоих команд. «Ростов» полностью контролировать мяч, владел инициативой, делал много забросов в штрафную на высокого Али Соу. Это не приводило к ударам. Лишь однажды Полоз пробил в створ, но вратарь справился.

Во втором тайме мы увидели совсем другую игру. Забросов больше не было, зато «желто-синие» стали играть в короткий пас. В конечном итоге Глебов прошел по флангу, передал в центр на Полоза, который точным ударом пробил мяч. Снаряд, как пуля, пролетел под вратарем и оказался в сетке.

Второй год ростовчане забили спустя 5 минут, когда голкипер «Тамбова» отразил мощнейший удар шведского нападающего Альмквиста прямо на Кенто Хащимото. Он не упустил возможности и добил мяч в ворота. Счет стал 2:0 в пользу «Ростова».

Фото: ФК "Ростов"

Лучшим игроком встречи признали Дмитрия Полоза. Однако болельщики в социальных сетях также отметили молодого шведа Понтуса Альмквиста. На поле он показывает очень хорошие результаты, раз за разом обыгрывая соперников на скорости. Для "Ростова" это победа стала второй подряд. В прошлом туре команда обыграла тульский "Арсенал" со счетом 1:0.