«Три опасных удара во втором тайме – ложка дегтя»: Валерий Карпин высказался после игры с «Тамбовом»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 2 мая, состоялся матч «Ростов» - «Тамбов». Донская команда уверенно обыграла гостей со счетом 2:0. Голами отметились Дмитрий Полоз и японец Кенто Хащимото. После встречи традиционно высказался главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

- Сегодняшней игрой больше доволен, чем прошлой. Реализация, а также то, что позволили нанести три опасных удара – ложка дегтя. Возможно, расслабились. Нужно работать над этим, - отмели Карпин.

По его словам, «Ростов» действительно провел два абсолютно разных тайма. Если в первом было много забросов в штрафную, то во втором футболисты стали приближаться к воротам соперника через короткий пас.

- В первом не напрягались максимально. Во втором тайме попросили увеличить скорость в атаке. К Полозу и Алмквисту претензий нет. Полоз и Терентьев неплохо взаимодействовали, как и Понтус с Поярковым, - добавил тренер.

Он также добавил, что для команды Али Соу остается очень важным игроком, хоть и не забывает уже 4 матч подряд.

- Его вклад в игру очень важен. И в прессинге, и то, как он цепляется на мячи. Если бы он еще постоянно забивал – на руках бы носили. Останется он после аренды или нет, узнаете позже, - добавил Валерий Карпин. - Против таких команд нельзя расслабляться и нужно учитывать, что в любой момент может начаться ответная быстрая атака. Оборонительных действий в такой ситуации немного. Как пример – второй тайм, мы допустили три удара. Это связано как раз со спецификой такой игры.

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