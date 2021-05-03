Новости Ростова-на-Дону на 3 мая 2021: территорию старого аэропорта почти на год арендовали для торговцев

Ранее торговцев попросили покинуть аксайский рынок. Фото: Александр РОГОЗА

Новости Ростова-на-Дону на 3 мая 2021: что случилось за сутки. "КП" собрала информацию о главных событиях города и области.

Работу торговцев на территории старого аэропорта организует "Донская торговая компания". Организация заключила договор аренды с ООО "Аэросити" на 11 месяцев. При этом предпринимателям разрешат первое время не платить за аренду павильонов.

На улице Пушкинской после восьмилетнего простоя восстановили музыкальный фонтан. Объект располагается напротив Донской публичной библиотеки.

В Ростовской области вторые сутки ищут 16-летнюю девочку. Ангелина Тадлова пропала в Аксае 1 мая. Около 14 часов девочка вышла из дома и до сих пор не вернулась. Ранее "КП" подробнее писала о поиске.

2 мая во всех ростовских храмах провели пасхальные богослужения. В этом году в церемонии смогли поучаствовать прихожане. Традиционно прошли Крестный ход и освещение куличей.

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