Бывшая супруга Павла Мамаева легла под нож пластического хирурга после развода

Алана Мамаева решилась на липосакцию. Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм

Экс-супруга футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева решила после развода привести себя в порядок. Алана, желая преобразиться к лету, обратилась за помощью к пластическому хирургу Сеймуру Алиеву и сделала процедуру липосакции.

Мамаева заметила, что она сама отлично понимает, что такая процедура не является способом похудения. Но девушка также сказала, что липосакция может помочь довести фигуру до совершенства, кроме того, при помощи нее можно снизить риск ожирения. Именно поэтому девушка и решилась испробовать на себе эту весьма болезненную процедуру.

- Все знают как сложно бороться с жировыми ловушками, которые худеют в самый последний момент! Наконец-то я решилась избавиться от них, и помог мне в этом Сеймур! - сообщила прошедшая процедуру Алана.

Мамаева проходит курс реабилитации. Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм

В настоящее время бывшая супруга известного футболиста проходит курс реабилитации. Для этого ей в течение шести дней необходимо носить специальный корсет, который будет способствовать восстановлению и заживлению тела. Снимком в нем Мамаева поделилась со своими подписчиками.

Поклонники Аланы пожелали ей скорейшего выздоровления и легкого восстановления. Некоторые даже позавидовали той фигуре девушки, которая было до операции.

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