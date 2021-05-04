Новости Ростова-на-Дону на 4 мая 2021: липосакция Аланы Мамаевой и предстоящее похолодание

Новости Ростова-на-Дону на 4 мая 2021 Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 4 мая 2021: что случилось за сутки. "КП" собрала информацию о главных событиях города и области.

Алана Мамаева решилась на липосакцию в преддверии летнего отдыха. Девушка легла под нож одного из лучших пластических хирургов. В настоящее время экс-супруга футболиста ФК "Ростов" проходит курс реабилитации и носит специальный корсет для заживления и восстановления тела.

В Ростове на предстоящей неделе ожидается ощутимое похолодание. Оно будет связано с нагрянувшими проливными дождями. Воздух в дневные часы будет прогреваться лишь до +15...+19 градусов. Но позже снова в донскую столицу нагрянет по-летнему теплая погода.

В ростовских парках стартовал весенне-летний сезон. Его открыли власти города и области в парке "Левобережный".

В донском регионе уже почти 315 тысяч человек сделали прививку против новой коронавирусной инфекции. Только 850 из них сделали спасительный укол за минувшие сутки. А также более 187 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 3 мая 2021: территорию старого аэропорта почти на год арендовали для торговцев.

Собрали главные новости Ростова-на-Дону на 3 мая 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.