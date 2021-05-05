Более 1000 семей станут новоселами в жилых комплексах «Сокол» на Оганова и в Александровке

Фото: ГК «Сокол»

В Ростове-на-Дону с опережением графика сдали первые очереди строительства (по два дома) жилых комплексов повышенной комфортности «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ». Застройщик – один из лидеров на местном рынке недвижимости, группа компаний «Сокол» - организовал по этому поводу два праздника для новоселов.

Всего ключи от квартир получат более 1000 семей. Некоторые из них ранее стали жертвами недобросовестных застройщиков и не могли получить свое жилье более десяти лет. 199 квартир в четырех сданных домах будут переданы семьям обманутых дольщиков. Большая территория обоих ЖК обусловила низкую плотность застройки: дома стоят на большом расстоянии друг от друга. Благодаря этому жители не будут чувствовать себя, как в каменных джунглях. Из окон квартир им будет открываться приятный вид, а не окна соседей.

Фото: ГК «Сокол»

Комплексы расположены в уютных и спокойных районах города - Военвед и Александровка. Уже сейчас они оборудованы современными детскими, игровыми и спортивными площадками с безопасным резиновым покрытием. Любой желающий в 20 метрах от своего подъезда сможет поиграть с мячом или провести тренировку на турниках и брусьях.

Оба жилых комплекса отличает продуманная социальная инфраструктура. Широкие проезды и наземные парковки организованы с заделом на будущее. Идет строительство многоуровневых паркингов. Также здесь появятся собственные станции технического обслуживания и автомойки. Скоро откроются детские сады, рассчитанные на 120 мест каждый, и опорные пункты полиции.

Фото: ГК «Сокол»

Комплексы имеют и свои особенности. Например, в «Соколе на Оганова» появится спортивный центр с бассейном и фитнес-клубом. В шаговой доступности от домов построят многопрофильный медицинский центр. Чтобы всей семьей пройтись после работы на чистом воздухе, не нужно будет искать специальное место. На территории «Сокол на Оганова» обустроят беспрерывную прогулочную зону длиной 350 метров.

В свою очередь, в ЖК «Сокол Градъ» имеется инновационная система отопления. Котельные расположены на крышах домов. По словам президента ГК «Сокол» Арутюна Сурмаляна, благодаря этому жители будут экономить на оплате коммунальных услуг до 25%.

Рядом с ЖК в Александровке имеется огромный экопарк «Вересаево». Застройщик будет и дальше заниматься его благоустройством. Планируется, что в будущем он станет одним из самых красивых в донской столице.

Семейная пара с ребенком, которая присутствовала на празднике в Александровке, рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», почему при выборе нового жилья они остановились именно на ЖК «Сокол Градъ».

- Мы оценивали качество квартир, планировки и стоимость. Из всего, что видели, здесь самые выгодные предложения. Кроме того, думаем о детях: хотим, чтобы они развивались полноценно вдали от городского шума. В парке «Вересаево» будем отдыхать, гулять и дышать свежим воздухом, - рассказали собственники квартиры Марина и Игорь Романенко.