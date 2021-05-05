Новости Ростова-на-Дону на 5 мая 2021: более 10,5 тысячи человек подписали петицию против закрытия аксайских рынков

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 5 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Президент назначил шесть судей в Ростовской области. Так, судьей Железнодорожного района Ростова стал Дмитрий Иванченко. Должность в Новочеркасском городском суде заняла Ирина Завалишина. Судей также назначили в Новошахтинском и Обливском районах, а также в ростовском арбитражном суде.

Более 10,5 тысячи челове подписали петицию против закрытия аксайских рынков. Заявление появилось на сайте Change.org. Его авторы представляются как бывшие сотрудники рынков «Атлант», «Атлант-Сити», «Алмаз» и «Строительный». Люди жалуются, что лишились работы, хотя исправно платили аренду и налоги. Напомним, 27 апреля на аксайских рынках прошли массовые рейды. После этого рынки признали незаконными, а торговцев попросили покинуть павильоны.

Еще одно мозаичное пано обнаружили ростовчане в подземном переходе. Мозаика стала видна после того, как в переходе демонтировали ларьки. Напомним, торговые объекты в переходах начали убирать в конце апреля.

В Ростовской области остановилось снижение смертности от коронавируса. Так, снижение числа летальных случаев началось в феврале. Однако согласно данным Росстата, данные за март оказались почти такими же, как последний зимний месяц. Так, если в марте было зарегистрировано 530 случаев смерти, в феврале — 531.

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