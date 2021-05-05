Более десятка мертвых уток нашли на берегу Цимлянского водохранилища

Мертвую птицу заметили местные жители.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили мертвую птицу. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
По словам очевидцев, они заметили возле водохранилища более десятка мертвых уток. Люди пожаловались в областное министерство природных ресурсов и экологии.
Прибывшие на место инспекторы насчитали 15 туш птицы. Вместе с управлением ветеринарии они отобрали пробы воды.
- В настоящее время проводится ПЦР-тестирование на наличие заболеваний у павших птиц, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Инспекторы насчитали 15 туш погибшей птицы. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Напомним, в конце марта в Ростове-на-Дону обмелело Северное водохранилище. Вода стала убывать, поскольку в один из затворов водохранилища попало бревно. В результате аварии пострадали обитатели водоема — ростовчане начали мешками ловить рыбу. Специалисты устранили аварию, а в отношении рыбаков составили административные протоколы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчане начали сачками вылавливать рыбу из обмелевшего водохранилища
Легкая добыча привлекла много людей, поэтому полиция направила туда несколько нарядов ППС. (Подробности)